آمار شهدای غزه از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ از ۶۵۰۰۰ نفر فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که پس از نزدیک به دو سال جنگ اسرائیل، حداقل ۶۵۰۶۲ نفر در حملات به غزه شهید و ۱۶۵۶۹۷ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، اجساد هفت نفر که برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند و ۸۷ فلسطینی زخمی به بیمارستان‌های سراسر غزه منتقل شده است. آخرین آمار، تعداد شهدا در مراکز امدادرسانی از زمان تأسیس GHF در پایان ماه مه را به ۲۵۰۴ نفر و بیش از ۱۸۳۸۱ مجروح افزایش می‌دهد.

چهار مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه ثبت شده است که تعداد شهدای ناشی از بحران گرسنگی ناشی از محاصره اسرائیل را به ۴۳۲ نفر، از جمله ۱۴۶ کودک، افزایش می‌دهد.

از زمانی که IPC تحت حمایت سازمان ملل متحد ماه گذشته قحطی را در غزه اعلام کرد، ۱۵۴ مورد مرگ ناشی از سوءتغذیه، از جمله ۳۱ کودک، ثبت شده است.

منبع: الجزیره