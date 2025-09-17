آمار شهدای غزه از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ از ۶۵۰۰۰ نفر فراتر رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که پس از نزدیک به دو سال جنگ اسرائیل، حداقل ۶۵۰۶۲ نفر در حملات به غزه شهید و ۱۶۵۶۹۷ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، اجساد هفت نفر که برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند و ۸۷ فلسطینی زخمی به بیمارستان‌های سراسر غزه منتقل شده است. آخرین آمار، تعداد شهدا در مراکز امدادرسانی از زمان تأسیس GHF در پایان ماه مه را به ۲۵۰۴ نفر و بیش از ۱۸۳۸۱ مجروح افزایش می‌دهد.

چهار مورد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه ثبت شده است که تعداد شهدای ناشی از بحران گرسنگی ناشی از محاصره اسرائیل را به ۴۳۲ نفر، از جمله ۱۴۶ کودک، افزایش می‌دهد.

از زمانی که IPC تحت حمایت سازمان ملل متحد ماه گذشته قحطی را در غزه اعلام کرد، ۱۵۴ مورد مرگ ناشی از سوءتغذیه، از جمله ۳۱ کودک، ثبت شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، شهدای غزه
خبرهای مرتبط
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
تاکید ترکیه بر بی ارزشی اظهارات نتانیاهو علیه اردوغان
آخرین اخبار
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد
روسیه: مذاکره با واشنگتن علیرغم توطئه‌های اروپا ادامه دارد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
اتهام نژادپرستی شهردار لندن به دونالد ترامپ
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
لاوروف: سازمان ملل از جنایات کی‌یف حمایت می‌کند
مراکز تحقیقاتی آمریکا «کمترین شفافیت» را در جهان دارند
کودکان افغانستانی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند
مواد مخدر بهانه آمریکا برای مداخله است
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
تاکید ترکیه بر بی ارزشی اظهارات نتانیاهو علیه اردوغان
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
مادورو: آمریکا بدنبال تصاحب ثروت ونزوئلا است
پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
فشار آمریکا به سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی