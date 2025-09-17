باشگاه خبرنگاران جوان _ سید جواد جهرمی در حاشیه بازدید از شرکت توسعه فراگیر سناباد در منطقه سنگآهن سنگان خواف اظهار داشت: معاملات گواهی سپرده گندله در بورس کالا بهزودی راهاندازی میشود و با توجه به ظرفیت مطلوب تولید و موجودی انبار سیمیدکو، این معاملات در راستای کمک به تامین مالی تولید آغاز خواهد شد.
وی افزود: این اقدام میتواند زمینهساز رشد سرمایهگذاری و مشارکت مردم حتی با سرمایههای خرد در فرآیند تولید و توسعه صنعت باشد.
مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: بهرهگیری از ابزارهای مالی بازار سرمایه در خدمت تولید، نقش مهمی در رشد اشتغال منطقه و ارتقای رفاه عمومی ایفا خواهد کرد.
جهرمی خاطرنشان کرد: معاملات گواهی سپرده گندله در بورس کالای ایران با پذیرش محصول و انبار شرکت توسعه فراگیر سناباد بهزودی عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران در جریان این بازدید با همراهی مهندس محمد مدنیفر مدیرعامل شرکت، از ظرفیتهای تولیدی و روند توسعه مجموعه سیمیدکو آشنا شد.
شرکت توسعه فراگیر سناباد بهعنوان یکی از شرکتهای تابعه فولاد خوزستان، در منطقه معدنی سنگان شهرستان خواف فعالیت میکند و دارای ظرفیت تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن کنسانتره و ۲.۵ میلیون تن گندله است.