باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر جفری گری، دادستان ایالت یوتا قاتل «چارلی کرک» را به هفت فقره جرم از جمله قتل و تلاش برای از بین بردن شواهد و دستکاری آنها متهم کرد. در همین حال، برخی از سیاستمداران از جمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خواستار مجازات اعدام در این پرونده شده‌اند.

اندکی بعد، جفری گری در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تصمیم برای درخواست مجازات اعدام را «مستقل و صرفاً بر اساس شواهد و شرایط موجود و ماهیت جرم» گرفته است.

چارلی کرک، فعال رسانه‌ای حامی ترامپ بود که هفته گذشته در میانه یک سخنرانی با شلیک گلوله فردی به نام «تایلر رابینسون» کشته شد. رابینسون عصر روز گذشته در دادگاه حاضر شد. دستور داده شده که او در زندان «واشنگتن» نگهداری شود که «تحت پروتکل مراقبت ویژه» قرار دارد.

دادستان‌ها می‌گویند که اندکی پس از تیراندازی، رابینسون پیامی ارسال کرد و به هم‌اتاقی خود گفت: «هر کاری می‌کنی را کنار بگذار. زیر کیبورد مرا نگاه کن». گفته می‌شود روی کاغذ نوشته شده بود: «من این فرصت را داشتم که چارلی کرک را از بین ببرم و می‌خواهم آن را بپذیرم». سپس هم‌اتاقی رابینسون در پاسخ پیامکی از او پرسید: «تو کسی نبودی که این کار را انجام دادی؟» رابینسون پاسخ داد: «من بودم، متاسفم»؛ و در ادامه نوشت: «از نفرت‌پراکنی او خسته شده‌ام. بعضی از نفرت‌ها را نمی‌توان با مذاکره حل کرد.»

دادستان‌های آمریکایی همچنین گفتند که او ادعا کرده بیش از یک هفته برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بود.

طبق آنچه از پرونده منتشر شده، رابینسون، دانشجوی سال سوم کالج فنی و حرفه‌ای بوده و یک روز پس از اینکه والدینش تصاویر فرد مسلح را دیدند، خود را تسلیم پلیس کرد. رابینسون تلویحاً گفت که قصد داشته خودکشی کند، اما والدینش او را متقاعد کردند که ابتدا به ملاقات آنها برود.

در سند اتهام آمده که مادر رابینسون به پلیس گفته است: در طول سال گذشته پسرش چپ‌گراتر شده است.

چارلی کرک که در دانشگاه‌های گوناگون مناظره برگزار کرده و یک برنامه پادکست نیز داشت، از راستگرایان مشهور حامی ترامپ بود و برخی معتقدند که تاثیر زیادی در جذب رای جوانان برای ترامپ داشته است. مقامات ارشد دولت پس از این ترور تهدید کرده‌اند که سازمان‌های چپ‌گرا را تحت پیگرد قرار خواهند داد، تروری که ترامپ تقریباً بلافاصله «چپ رادیکال» را مقصر آن دانست.

