۸۴ نیروی انسانی جدید وارد بدنه فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -تقی کرمی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی نیرو‌های جدید استانداری گفت: این آزمون سال گذشته برگزار شده و نفراتی که در ارزیابی‌های تخصصی و عمومی از لحاظ نمرات علمی و مصاحبه‌ها حاایز رتبه برتر بودند مشخص شده‌اند.

وی با بیان اینکه مرحله گزینش قبول شدگان از امروز آغاز شده است افزود: امیدواریم افراد با طی این مرحله نهایی حداکثر تا ابان ماه سالجاری وارد خدمت در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شوند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۴ نفر نیز سهمیه شهرستان سراب است.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با اشاره به قدمت ۵۰ ساله ساختمان فرمانداری و فرسوده شدن آن خواستار تخصیص اعتبارات از محل مولد سازی برای احداث ساختمان جدید شد.

برچسب ها: استخدامی ، استانداری
خبرهای مرتبط
طی حکمی:
سرپرست فرمانداری شاهرود معرفی شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
سال دشواری در تامین منابع مالی داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد شهریار عشق به ایران و آذربایجان را به زیبایی با هم درآمیخت
آخرین اخبار
استاد شهریار عشق به ایران و آذربایجان را به زیبایی با هم درآمیخت
نقش وحدت ملی در دفاع مقدس ۱۲روزه متجلی شد
منطقه مهربان پیشرو در مدرسه سازی آذربایجان شرقی
برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و وزارت بهداشت در آذربایجان شرقی