باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -تقی کرمی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی نیرو‌های جدید استانداری گفت: این آزمون سال گذشته برگزار شده و نفراتی که در ارزیابی‌های تخصصی و عمومی از لحاظ نمرات علمی و مصاحبه‌ها حاایز رتبه برتر بودند مشخص شده‌اند.

وی با بیان اینکه مرحله گزینش قبول شدگان از امروز آغاز شده است افزود: امیدواریم افراد با طی این مرحله نهایی حداکثر تا ابان ماه سالجاری وارد خدمت در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شوند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۴ نفر نیز سهمیه شهرستان سراب است.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با اشاره به قدمت ۵۰ ساله ساختمان فرمانداری و فرسوده شدن آن خواستار تخصیص اعتبارات از محل مولد سازی برای احداث ساختمان جدید شد.