باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان در واکنش به اقدام رژیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه، گفت: «دولت آلمان همواره به روشنی اعلام کرده که این عملیات نظامی را که فقط منجر به مرگ، زخمی شدن و آوارگی بیشتر می‌شود، رد می‌کند».

او در ادامه گفت: «دولت فدرال از سرنوشت غیرنظامیان و وضعیت انسانی بسیار نگران است».

ابراز نگرانی آلمان درباره وضعیت شهر غزه در حالی صورت می‌گیرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا مه امسال، آلمان مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش ۴۸۵ میلیون یورو (۵۶۴ میلیون دلار) را صادر کرده است. بر این اساس، طبق آمار پارلمان آلمان، برلین یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تجهیزات نظامی اسرائیل بوده است.

منبع: الجزیره