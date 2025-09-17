مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: دمای هوا پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز به‌طور محسوسی افزایش و شنبه و یکشنبه مجددا کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا پنجشنبه در گیلان و نوار شرقی اردبیل بارش پراکنده مورد انتظار است. از اواخر وقت پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی و جمعه علاوه بر آن در مناطقی از گیلان و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل شاهد بارش خواهیم بود.

او بیان کرد: شنبه بارش در استان‌های ساحلی دریای خزر تقویت می‌شود. همچنین در اردبیل و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه ای در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استان‌های هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد گفت: دمای هوا پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنه های جنوبی البرز به‌طور محسوسی افزایش و شنبه و یکشنبه مجددا کاهش می یابد.

وی افزود: طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق کشور به ویژه منطقه زابل و بخش‌هایی از جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.

وی ادامه داد: جمعه در نیمه غربی و مرکز کشور و شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خبرش گردوخاک پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
بارش باران در اردبیل و گیلان
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
آخرین اخبار
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
ساعت شروع کار ادارت اعلام شد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل پاییز از ۲۹ شهریور
مصرف روزانه بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است
سرمایه ۹ هزار همتی راه‌های کشور/ آماده‌سازی ماشین‌آلات در استان‌ها برای فصل سرما
برخورد با فروشندگان روغن بالاتر از نرخ مصوب
تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان
کاهش هدر رفت انرژی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر
روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۶۵۰ میلیون حساب بانکی؛ پنج برابر میانگین جهانی
هزینه ۳۰ همتی منابع داخلی در شهر‌های جدید
۲ هزار همت سهم صنعت و معدن از GDP در سال ۱۴۰۳
هدف گذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بین ایران و پاکستان/ برقرای پرواز‌های مستقیم بین ایران و پاکستان+فیلم
بازار محصولات پروتئینی کی به آرامش می‌رسد؟
بارش باران در اردبیل و گیلان
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
قیمت مرغ با کاهش گرمای هوا متعادل می‌شود
افزایش میزان سوداگری در بازار مسکن از طریق عدم اتصال سامانه املاک واسکان به بانک مرکزی
تابستان تمام شد اما مسکن استیجاری اجرا نشد/ مستاجران چشم انتظار سیاست های مسکن دولت
عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد+ فیلم
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند