باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به توسعه روز افزون خدمات مبتنی بر حسابهای امانی و اجرای تکالیف مقرره قانونی جهت بهرهمندی ذینفعان مختلف از این خدمت نزد شبکه بانکی و با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، انضباط بخشی و پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی در فرآیند نگهداری وجوه، تحت عناوین وجوه امانی، «دستورالعمل ناظر بر حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» مصوب جلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ هیئت عامل بانک مرکزی، جهت بهرهبرداری در ارائه خدمت حساب امانی توسط آن بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
شایان ذکر است نمونه سند «توافقنامه امانی» که «موسسه اعتباری» موظف به تکمیل و انعقاد آن، جهت ارائه «خدمت حساب امانی» به «امین» میباشد، متعاقباً توسط حوزه نظارت و تنظیمگری این بانک تنظیم و جهت بهرهبرداری در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
همچنین با عنایت به اینکه تعدد قوانین و آئیننامههای بالادستی و پیچیدگیهای حقوقی، کسب و کاری و اجرایی متعددی در فرایند ارائه خدمت پیشگفت وجود دارد؛ این الزامات جهت اجرای آزمایشی به مدت شش ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ و دریافت بازخورد از شبکه بانکی ابلاغ شده است و متعاقب طی نمودن دوره شش ماهه و رفع ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی شده، نسخه نهایی آن در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.
منبع: بانک مرکزی