یکی از مقامات حماس که در زمان حمله رژیم اسرائیل به محل مذاکرات آتش‌بس در قطر، در آن جا حضور داشته با الجزیره گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - غازی حمد، مقام ارشد حماس برای اولین بار پس از حمله ناموفق رژیم اسرائیل به قطر در ملاء عام ظاهر شد.

او در مصاحبه‌ای با الجزیره اعلام کرد که هنگام حمله تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در محل حضور داشته است.

این مقام حماس، با اشاره به تلاش‌هایی که آن زمان برای آتش‌بس در جریان بود، گفت: «ما (رهبران حماس) در حال بحث در مورد پیشنهاد آتش‌بس بودیم که کمتر از یک ساعت پس از شروع جلسه، صدای انفجاری شنیدیم. ما در تشخیص صدای موشک‌ها مهارت داریم و فهمیدیم که این حمله از سوی اسرائیل بوده است».

او افزود: «موشک‌ها به طور متوالی و بدون وقفه فرود آمدند. حدود ۱۲ موشک در کمتر از یک دقیقه. اما خداوند مقدر کرد که ما از این تجاوز خائنانه علیه ما و کشور برادر قطر جان سالم به در ببریم.»

جنگنده‌های رژیم اسرائیل سه‌شنبه هفته گذشته، ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. هدف اصلی این بمباران، ساختمان محل برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه بود که مقامات بلندپایه حماس در آن حضور داشتند.

گفته شده هدف اصلی این حمله، ترور مقامات بلندپایه حماس به خصوص خلیل الحیه و خالد مشعل، موسی ابومرزوق، حسام بدران، زهیر جبرین و مابقی سران ارشد این جنبش بود.

نشریه آکسیوس، روز گذشته در گزارشی پیرامون این حمله نوشت: «یک هفته پس از حملات موشکی اسرائیل به قطر، نه تنها مشخص است که تلاش برای ترور رهبران حماس شکست خورده، بلکه نتیجه معکوس نیز داشته است». به گزارش آکسیوس، این حمله نه تنها به اهداف اصلی خود دست پیدا نکرده، بلکه سبب خشم بین‌المللی شد، کاخ سفید را به حالت دفاعی کشاند، انزوای اسرائیل را افزایش داد و احتمال تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی را در پی خواهد داشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنبش حماس ، حمله اسرائیل ، قطر
خبرهای مرتبط
پیام دوگانه ترامپ: اسرائیل دیگر به قطر حمله نمی‌کند، اما حمله به غزه ادامه دارد
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
باشگاه خبرنگاران جوان؛
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
آخرین اخبار
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد
روسیه: مذاکره با واشنگتن علیرغم توطئه‌های اروپا ادامه دارد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
اتهام نژادپرستی شهردار لندن به دونالد ترامپ
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
لاوروف: سازمان ملل از جنایات کی‌یف حمایت می‌کند
مراکز تحقیقاتی آمریکا «کمترین شفافیت» را در جهان دارند
کودکان افغانستانی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند
مواد مخدر بهانه آمریکا برای مداخله است
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن