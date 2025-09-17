باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - غازی حمد، مقام ارشد حماس برای اولین بار پس از حمله ناموفق رژیم اسرائیل به قطر در ملاء عام ظاهر شد.

او در مصاحبه‌ای با الجزیره اعلام کرد که هنگام حمله تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در محل حضور داشته است.

این مقام حماس، با اشاره به تلاش‌هایی که آن زمان برای آتش‌بس در جریان بود، گفت: «ما (رهبران حماس) در حال بحث در مورد پیشنهاد آتش‌بس بودیم که کمتر از یک ساعت پس از شروع جلسه، صدای انفجاری شنیدیم. ما در تشخیص صدای موشک‌ها مهارت داریم و فهمیدیم که این حمله از سوی اسرائیل بوده است».

او افزود: «موشک‌ها به طور متوالی و بدون وقفه فرود آمدند. حدود ۱۲ موشک در کمتر از یک دقیقه. اما خداوند مقدر کرد که ما از این تجاوز خائنانه علیه ما و کشور برادر قطر جان سالم به در ببریم.»

جنگنده‌های رژیم اسرائیل سه‌شنبه هفته گذشته، ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. هدف اصلی این بمباران، ساختمان محل برگزاری مذاکرات آتش‌بس غزه بود که مقامات بلندپایه حماس در آن حضور داشتند.

گفته شده هدف اصلی این حمله، ترور مقامات بلندپایه حماس به خصوص خلیل الحیه و خالد مشعل، موسی ابومرزوق، حسام بدران، زهیر جبرین و مابقی سران ارشد این جنبش بود.

نشریه آکسیوس، روز گذشته در گزارشی پیرامون این حمله نوشت: «یک هفته پس از حملات موشکی اسرائیل به قطر، نه تنها مشخص است که تلاش برای ترور رهبران حماس شکست خورده، بلکه نتیجه معکوس نیز داشته است». به گزارش آکسیوس، این حمله نه تنها به اهداف اصلی خود دست پیدا نکرده، بلکه سبب خشم بین‌المللی شد، کاخ سفید را به حالت دفاعی کشاند، انزوای اسرائیل را افزایش داد و احتمال تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی را در پی خواهد داشت.

منبع: رویترز