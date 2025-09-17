باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی بیست و یکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ تا ۲۷ شهریور در فیلیپین پیگیری میشود و ۳۲ تیم شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت میکنند.
در ششمین روز این رقابتها هشت دیدار برگزار شد و تیمهای پرتغال، قطر، بلغارستان، ترکیه، آمریکا، لهستان، اسلوونی و ژاپن موفق به شکست حریفان خود شدند.
ژاپن که پیش از این با دو شکست مقابل ترکیه و کانادا از دور رقابتها حذف شده بود، امروز در آخرین مسابقهاش از مرحله گروهی برابر لیبی به پیروزی رسید تا با دو باخت و یک برد از این رقابتها خداحافظی کند.
که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
پرتغال ۳ – کلمبیا ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱)
قطر ۳ – رومانی یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)
بلغارستان ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲)
کانادا صفر – ترکیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۷)
آمریکا ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۵)
لهستان ۳ – هلند یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)
اسلوونی ۳ – آلمان یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۳۱ بر ۲۹ و ۲۵ بر ۲۲)
ژاپن ۳ – لیبی صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۲)
با کسب این نتایج تکلیف چهار گروه مرحله مقدماتی نهایی شد و تیمهای لهستان و هلند از گروه دوم، آمریکا و پرتغال از گروه چهارم، بلغارستان و اسلوونی از گروه پنجم و ترکیه و کانادا از گروه هفتم به عنوان تیمهای اول و دوم به مرحله حذفی صعود کردند.
بدین ترتیب تیمهای چهار دیدار مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان مشخص شد که به قرار زیر است:
شنبه ۲۹ شهریور
ساعت ۱۱:۰۰ ترکیه – هلند
ساعت ۱۵:۳۰ لهستان – کانادا
دوشنبه ۳۱ شهریور
ساعت ۱۱:۰۰ آمریکا – اسلوونی
ساعت ۱۵:۳۰ بلغارستان – پرتغال
برنامه هفتمین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران به مصاف فیلیپین میرود:
پنجشنبه ۲۷ شهریور
ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان
ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی
ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس
ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر
ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین
ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین
ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین