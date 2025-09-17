تیم‌های پرتغال، قطر، بلغارستان، ترکیه، آمریکا، لهستان، اسلوونی و ژاپن در ششمین روز مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ تا ۲۷ شهریور در فیلیپین پیگیری می‌شود و ۳۲ تیم شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت می‌کنند.

در ششمین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و تیم‌های پرتغال، قطر، بلغارستان، ترکیه، آمریکا، لهستان، اسلوونی و ژاپن موفق به شکست حریفان خود شدند.

ژاپن که پیش از این با دو شکست مقابل ترکیه و کانادا از دور رقابت‌ها حذف شده بود، امروز در آخرین مسابقه‌اش از مرحله گروهی برابر لیبی به پیروزی رسید تا با دو باخت و یک برد از این رقابت‌ها خداحافظی کند. 

 که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

پرتغال ۳ – کلمبیا ۲ (۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱)

قطر ۳ – رومانی یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲)

بلغارستان ۳ – شیلی صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲)

کانادا صفر – ترکیه ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۷)

آمریکا ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۵)

لهستان ۳ – هلند یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲)

اسلوونی ۳ – آلمان یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۳۱ بر ۲۹ و ۲۵ بر ۲۲)

ژاپن ۳ – لیبی صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۲)

با کسب این نتایج تکلیف چهار گروه مرحله مقدماتی نهایی شد و تیم‌های لهستان و هلند از گروه دوم، آمریکا و پرتغال از گروه چهارم، بلغارستان و اسلوونی از گروه پنجم و ترکیه و کانادا از گروه هفتم به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله حذفی صعود کردند.

بدین ترتیب تیم‌های چهار دیدار مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان مشخص شد که به قرار زیر است:

شنبه ۲۹ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ ترکیه – هلند

ساعت ۱۵:۳۰ لهستان – کانادا

دوشنبه ۳۱ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ آمریکا – اسلوونی

ساعت ۱۵:۳۰ بلغارستان – پرتغال

برنامه هفتمین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است که تیم ملی ایران به مصاف فیلیپین می‌رود:

پنج‌شنبه ۲۷ شهریور

ساعت ۰۵:۳۰ بامداد برزیل – صربستان

ساعت ۰۶:۰۰ صبح فنلاند – کره جنوبی

ساعت ۰۹:۰۰ مصر – تونس

ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر

ساعت ۱۳:۰۰ ایران – فیلیپین

ساعت ۱۳:۳۰ فرانسه – آرژانتین

ساعت ۱۶:۳۰ جمهوری چک – چین

ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین

برچسب ها: والیبال قهرمانی جهان ، والیبال
خبرهای مرتبط
صالحی: حتما از گروه خود صعود می‌کنیم
برنامه روز ششم والیبال قهرمانی جهان
والیبال قهرمانی جهان؛ پیاتزا: برخی فکر می‌کردند در گروه آسانی هستیم
پیاتزا: ذهنیت بازیکنان تغییر کرد، اما کافی نیست
والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛
در تورنمنت شگفتی‌ها، دست کم گرفتن حریفان ممنوع!
مسابقات والیبال قهرمانی جهان؛
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
واکنش مجری تلویزیون به سلام نظامی امیرحسین زارع پس از قهرمانی در مسابقات جهانی
رأی جدید کمیته استیناف صادر شد
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
حریفان فرنگی کاران ایرانی مشخص شدند
کارنامه حریف استقلال در مقابل تیم‌های ایرانی
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر/ غیبت نورافکن مقابل تراکتور و رضاییان برابر پیکان
آخرین اخبار
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
پیروزی لهستان و آمریکا مقابل حریفان/ ژاپن با برد نیز حذف شد
کارت بازی آلوز برای لیگ قهرمانان آسیا صادر شد
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
مشکل روادید برای حضور در جام جهانی رفع شد
لوئیس هیملتون: نباید به نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم + عکس
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
رکورد ملی شنای ۱۰۰ متر قورباغه شکسته شد
محمدرضا حسینی به آلومینیوم اراک پیوست + عکس
تیم ملی بسکتبال سه نفره مقابل لهستان شکست خورد
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
بررسی نمودار افتخارات جهانی کشتی در دوره‌های مختلف مدیریت + فیلم
محرومیت چند جلسه‌ای در انتظار کارواخال
حریفان فرنگی کاران ایرانی مشخص شدند
صعود تیم ملی بسکتبال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا
والیبال قهرمانی جهان؛ پیاتزا: برخی فکر می‌کردند در گروه آسانی هستیم
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر/ غیبت نورافکن مقابل تراکتور و رضاییان برابر پیکان
شکست تیم ملی بسکتبال سه نفره در اولین گام جام جهانی چین
پایان انتظار جامائیکا؛ سویل وارث یوسین بولت شد
تاریخ سازی یاحقی با کسب مدال برنز