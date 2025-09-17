نماینده موی‌تای کشورمان اولین مدال تاریخ تیم ایران را در قهرمانی جوانان جهان کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات موی‌تای قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۵ با درخشش نمایندگان کشورمان همراه شد و رومینا دشتی موفق شد نخستین مدال طلای تیم ایران را در این رویداد جهانی به ارمغان بیاورد.

دشتی، نماینده شایسته کشورمان در بخش وای‌کرو رده سنی ۱۷–۱۶ سال، پس از راهیابی به فینال در روز گذشته، امروز با اجرای نمایشی مقتدرانه و کسب امتیاز ۸.۵۳ بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. در این بخش، نمایندگان یونان و امارات به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در دیگر دیدارهای امروز، محنا علیجان‌زاده در وزن منهای ۳۶ کیلوگرم رده سنی ۱۱–۱۰ سال، در مرحله نیمه‌نهایی با وجود عملکردی شجاعانه برابر حریف هلندی، به مدال برنز دست یافت.

رقابت‌های فردا نیز برای نمایندگان ایران حساس خواهد بود؛ زهرا خمرزاده در نیمه‌نهایی وزن منهای ۴۰ کیلوگرم به مصاف موی‌تای‌کار ویتنامی می‌رود، ابوالفضل سلطانی در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۹۰+ کیلوگرم برابر نماینده کشور میزبان قرار خواهد گرفت و صبا حشمتی در بخش وای‌کرو رده سنی ۱۱–۱۰ سال با حریفان رقابت می‌کند.

این مسابقات با حضور بیش از ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۰ کشور جهان تا ۲۹ شهریورماه در ابوظبی امارات ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: موی تای ، مسابقات موی تای
