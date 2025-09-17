باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای فرانسه، حزب تجمع ملی، روز چهارشنبه تأکید کرد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه یا باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد.

لوپن پس از دیدار با سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه در بیانیه‌ای تأکید کرد که باید از «سیاست‌های مکرونیستی» فاصله بگیرد. جردباردلا، از حزب تجمع ملی افزود: «اگر او به سیاستی که تاکنون دنبال شده ادامه دهد، سقوط خواهد کرد.»

دولت فرانسه در چند هفته گذشته با مشکل مواجه بوده است، زیرا مکرون پس از استعفای فرانسوا بایرو از سمت خود پس از از دست دادن رأی اعتماد، مجبور به انتخاب نخست‌وزیر جدید شد.