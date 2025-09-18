آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال ۹۹ پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ بود که از میراث سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد سامانهای که دغدغه حدود ۱۵ میلیون نفر را حلوفصل کرد.
اما یکی از چالشهای موجود بحث انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال ۹۹ بود موضوعی که بارها آن را پیگیری کردیم و در همین راستا محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: ما نیازمند دریافت یک وب سرویس از سازمان امور مالیاتی هستیم که بتوانیم برای متوفیان و ورثه آنها پرونده مالیات بر ارث تشکیل دهیم تا مالیات بر ارث آنها پرداخت شود تا نیاز به مراجعه حضوری این دسته افراد به ادارات مالیاتی نباشد.
در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی دیماه سال ۱۴۰۳ یک وب سرویس در اختیار شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار داد، اما این وب سرویس یکسری مشکلاتی داشت که عملا قابل استفاده نبود بر این اساس قرار شد وب سرویس اصلاح و مجدد در اختیار شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار گیرد پس از رسیدن وب سرویس به دست ما فرآیند را پیاده سازی و اجرایی خواهیم کرد؛ باید تاکید کرد بلافاصله پس از اینکه وب سرویس به دست ما برسد تیم فنی سپردهگذاری مرکزی کار خود را آغاز خواهد کرد.
حالا برای پیگیری بیشتری مجدد به سراغ حسنلو معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده گذاری مرکزی رفتیم و در همین زمینه به ما گفت: همچنان وبسرویس مربوطه به شکل توافق شده در جلسات اصلاح و در اختیار شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار نگرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ چه زمانی محقق خواهد شد؟