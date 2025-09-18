مهران عرشیا، مجری پروژه پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت تپه سیف در منطقه جاجرود، از پیشرفت ۵۵ درصدی این طرح خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی این پروژه، تأمین برق پایدار برای بیش از ۸ هزار مشترک خانگی، تجاری و صنعتی در شرق استان تهران و توسعه شبکه انتقال در منطقه شمس‌آباد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در راستای توسعه زیرساخت‌های برقی شرق استان تهران، پروژه احداث پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت تپه سیف در منطقه جاجرود با هدف تأمین برق پایدار مشترکان خانگی و صنعتی شهرک صنعتی پردیس و جاجرود در حال اجراست. 

مهران عرشیا، مجری این طرح در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در همین راستا بیان کرد: با جایگزینی این پست سیار به جای پست قدیمی با تجهیزات فرسوده جاجرود و افزایش ظرفیت ترانسفورماتور از ۱۵ مگاولت‌آمپر به ۳۰ مگاولت‌آمپر، شاهد بهبود چشمگیر در پایداری شبکه، کاهش افت ولتاژ و پاسخگویی مستقیم به نیاز مصرف‌کنندگان منطقه خواهیم بود.

او افزود: پست سیار تپه سیف دارای یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپری ۶۳.۲۰ کیلوولت، یک فیدر ترانس ۱۶۰۰ آمپری و شش فیدر خروجی ۱۲۵۰ آمپری است. این پست به‌گونه‌ای طراحی شده که با کمترین زمان و هزینه، بالاترین کارایی را در خدمت‌رسانی به مشترکان منطقه داشته باشد.

عرشیا با اشاره به مزایای این پروژه گفت: علاوه بر توسعه شبکه و تأمین برق پایدار، یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل است که حدود ۹۰ درصد از تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی تأمین شده و منجر به اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح پروژه شده است.

او افزود: در طول اجرای این طرح، ۱۵ نفر به‌طور مستقیم در پروژه مشغول به کار شدند و با راه‌اندازی نهایی پست، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰۰ نفر در صنایع منطقه از مزایای ایجاد شده بهره‌مند شوند.

به گفته وی، عملیات ساختمانی به‌طور کامل به پایان رسیده و فونداسیون‌های مربوط به ترانسفورماتور‌های اصلی و کمکی آماده است.

عرشیا همچنین تأکید کرد: تأمین ترانسفورماتور قدرت به‌عهده کارفرماست که این تجهیز اختصاص یافته و آماده حمل به محل پروژه است. همچنین تجهیزات جانبی همچون شارژر نیز توسط پیمانکار سفارش‌گذاری شده‌اند.

مجری پروژه، تاریخ آغاز طرح را دوم خردادماه ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم این پروژه تا پایان سال به صورت رسمی افتتاح شود. در حال حاضر ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی ثبت شده و مهم‌ترین اقدامات باقی‌مانده شامل اجرای سیستم زمین، نصب ترانسفورماتورها، کابل‌کشی، اجرای فنس دور تجهیزات و انجام تست و راه‌اندازی است.

عرشیا در پایان با اشاره به برخی چالش‌ها گفت: محدودیت‌های منابع مالی جاری و تامین تجهیزات پیمانکاران از مهم‌ترین موانع ما در روند تکمیل این پروژه است. اما با پیگیری و حمایت مسئولان، امیدواریم با موفقیت پروژه را به پایان رسانده و گامی بلند در تأمین برق پایدار شرق تهران برداریم.

