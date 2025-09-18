باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -فاطمه جراره در جلسه شورای اداری شهرستان خمیر با اشاره به تلاشهای انجامشده برای افزایش سهمیه پزشکی استان اظهار داشت: در حالیکه ۲۶ استان دیگر در این زمینه مطالبهگری داشتند، انتظار داشتم در هرمزگان نیز همه پای کار بیایند اگر همراهی لازم شکل میگرفت، میتوانستیم شاهد تحولی جدی در حوزه بهداشت و درمان باشیم و پزشکان بومی و تعهدی را برای استان ماندگار کنیم.
وی افزود: با وجود کاستیها، موفق شدیم ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی استان را دو برابر کنیم که این موضوع هم در انگیزه دانشآموزان اثرگذار است و هم در آینده خدمات درمانی هرمزگان نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
جراره در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش استان تصریح کرد: اوضاع آموزش و پرورش هرمزگان مطلوب نیست و با وجود برخی اقدامات نظیر تجهیز و تکمیل ۵۰ مدرسه و تخصیص اعتبارات ملی، هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله داریم رتبه پایین استان در نتایج امتحانات نهایی نشان میدهد که برای ارتقای کیفیت آموزشی نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی اصولی هستیم.
نماینده مردم هرمزگان همچنین درباره حوزه بهداشت و درمان شهرستان خمیر گفت: مردم این منطقه بیشترین مطالبه را در زمینه تختهای آیسییو دارند علاوه بر آن، پروژههای مربوط به سیتیاسکن، خدمات چشمپزشکی و توسعه مراکز سلامت در حال پیگیری است و امیدواریم با تأمین اعتبار سریعتر به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: هرچند اعتبارات نمایندگان محدود است، اما تلاش کردهایم با اولویتبندی پروژهها بخشی از مشکلات مردم در حوزههای مختلف از جمله تنش آبی، راههای روستایی و خدمات اجتماعی برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به جذب 5 همت از محل سهمیه نفتی استان اظهار داشت: خوشبختانه با مجموعه اقدامات صورتگرفته و پیگیریهای متعدد بودجه شهرستان خمیر 64 درصد رشد داشته است.
جراره در پایان با تأکید بر لزوم همراهی دستگاهها و نهادهای استانی گفت: ما نیازمند شکلگیری گفتمان واحد در هرمزگان هستیم تا با همدلی و پیگیری مشترک بتوانیم در حوزههای آموزش، بهداشت و توسعه زیرساختها به نقطه مطلوب برسیم.