سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل هیچ تردیدی در اینکه جنایات اسرائیل در غزه «نسل‌کشی» است باقی نمی‌گذارد، تاکید کرد: حامیان رژیم نسل‌کش باید مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به گزارش اخیر «کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به عنوان «نسل‌کشی»، نوشت: در اول سپتامبر امسال، دیوید لمی وزیر خارجه وقت انگلیس در نامه‌ای به رئیس کمیته تحولات بین‌المللی پارلمان این کشور اصرار کرد که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این نامه تصریح داشت که «مطابق کنوانسیون نسل‌کشی، جنایت نسل‌کشی تنها زمانی محقق می‌شود که «نیت خاص نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» وجود داشته باشد و دولت به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین نیتی عمل می‌کند.»

بقائی افزود: اکنون کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی به ریاست حقوقدان معروف خانم ناوی پیلای هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایات و قساوت‌های در حال وقوع در غزه باقی نمی‌گذارد؛ این کمیسیون در قالب یک تحلیل حقوقی ۷۲ صفحه‌ای از واقعیت‌ها و آمار‌ها مشخص کرده است که اسرائیل در غزه در حال ارتکاب نسل‌کشی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نوشت: «کمیسیون نتیجه می‌گیرد که مقامات و نیرو‌های امنیتی اسرائیل، قصد و نیت نسل‌کشی با هدف نابودی کلی یا جزئی فلسطینیان در نوار غزه را داشته و همچنان دارند.»

بقائی تصریح کرد: حامیان و توجیه‌گران رژیم نسل‌کش باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و مشارکت و همدستی در نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنند.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، وزات امور خارجه
