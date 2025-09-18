پنتاگون اولین گزارش رسمی در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی را دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیو فاینبرگ، مقام رسمی پنتاگون که نظارت بر تلاش دفاع موشکی گنبد طلایی دونالد ترامپ را بر عهده دارد، اولین گزارش جلسه توجیهی رسمی را درباره معماری این طرح پیچیده ۱۷۵ میلیارد دلاری دریافت می کند.

این جلسه توجیهی یک نقطه عطف کلیدی برای ژنرال مایک گوتلین، که مسئول پیشرفت روزانه گنبد طلایی است، محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی، تأمین بودجه و توسعه جاه‌طلبانه‌ترین تلاش دفاعی آغاز شده توسط ترامپ در حال اجرااست.

یک سخنگوی پنتاگون گفت: «۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شصتمین روز از تأیید ژنرال گوتلین و تأسیس دفتر گنبد طلایی برای آمریکا است. وزارت جنگ (منظور وزارت دفاع است) مهلت توسعه معماری اولیه را رعایت کرد.»

دو منبع گفتند که گوتلین روز دوشنبه اهداف و برنامه زمانی گنبد طلایی را به کنگره ارائه کرده است.

بر اساس ارائه‌های دولتی که پیشتر توسط رویترز گزارش شده بود، این سامانه دارای قابلیت‌های سنجش و هدف‌گیری مبتنی بر فضا به همراه موشک‌های رهگیر زمین‌پایه، آرایه‌های رادار و به طور بالقوه سامانه‌های لیزر خواهد بود.

منابع گفتند که انتظار نمی‌رود جلسه گوتلین درباره معماری شامل جزئیات تعداد ماهواره‌ها یا رهگیر‌های مورد نیاز برای گنبد طلایی باشد.

ابتکار عمل گنبد طلایی با مهلت جاه‌طلبانه سال ۲۰۲۸ که توسط ترامپ تعیین شده است، روبروست. هدف این سامانه این است تا در برابر موشک‌های بالیستیک، هایپرسونیک و پیشرفته کروز دفاع کند.

معماری پیشنهادی شامل چهار لایه یکپارچه - یک لایه مبتنی بر ماهواره و سه لایه زمین‌پایه - با به طور فرضی ۱۱ پایه موشکی کوتاه‌برد مستقر در سراسر ایالات متحده، آلاسکا و هاوایی است.

نقطه عطف بعدی حدود اواسط نوامبر است، زمانی که گوتلین باید یک برنامه اجرایی کامل با جزئیات ماهواره‌ها و ایستگاه‌های زمینی ارائه دهد.

این برنامه از Iron Dome (گنبد آهنین) اسرائیل الهام گرفته است، اما در مقیاس جغرافیایی به طور قابل توجهی بزرگتری عمل می‌کند. انتظار می‌رود پیمانکاران اصلی دفاعی از جمله لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن، آرتی ایکس (RTX) و بوئینگ برای اجزای مختلف سامانه به رقابت بپردازند.

منبع: رویترز