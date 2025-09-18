پنتاگون اولین گزارش رسمی در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی را دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیو فاینبرگ، مقام رسمی پنتاگون که نظارت بر تلاش دفاع موشکی گنبد طلایی دونالد ترامپ را بر عهده دارد، اولین گزارش جلسه توجیهی رسمی را درباره معماری این طرح پیچیده ۱۷۵ میلیارد دلاری دریافت می کند.

این جلسه توجیهی یک نقطه عطف کلیدی برای ژنرال مایک گوتلین، که مسئول پیشرفت روزانه گنبد طلایی است، محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی، تأمین بودجه و توسعه جاه‌طلبانه‌ترین تلاش دفاعی آغاز شده توسط ترامپ در حال اجرااست.

یک سخنگوی پنتاگون گفت: «۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شصتمین روز از تأیید ژنرال گوتلین و تأسیس دفتر گنبد طلایی برای آمریکا است. وزارت جنگ (منظور وزارت دفاع است) مهلت توسعه معماری اولیه را رعایت کرد.»

دو منبع گفتند که گوتلین روز دوشنبه اهداف و برنامه زمانی گنبد طلایی را به کنگره ارائه کرده است.

بر اساس ارائه‌های دولتی که پیشتر توسط رویترز گزارش شده بود، این سامانه دارای قابلیت‌های سنجش و هدف‌گیری مبتنی بر فضا به همراه موشک‌های رهگیر زمین‌پایه، آرایه‌های رادار و به طور بالقوه سامانه‌های لیزر خواهد بود.

منابع گفتند که انتظار نمی‌رود جلسه گوتلین درباره معماری شامل جزئیات تعداد ماهواره‌ها یا رهگیر‌های مورد نیاز برای گنبد طلایی باشد.

ابتکار عمل گنبد طلایی با مهلت جاه‌طلبانه سال ۲۰۲۸ که توسط ترامپ تعیین شده است، روبروست. هدف این سامانه این است تا در برابر موشک‌های بالیستیک، هایپرسونیک و پیشرفته کروز  دفاع کند.

معماری پیشنهادی شامل چهار لایه یکپارچه - یک لایه مبتنی بر ماهواره و سه لایه زمین‌پایه - با به طور فرضی ۱۱ پایه موشکی کوتاه‌برد مستقر در سراسر ایالات متحده، آلاسکا و هاوایی است.

نقطه عطف بعدی حدود اواسط نوامبر است، زمانی که گوتلین باید یک برنامه اجرایی کامل با جزئیات ماهواره‌ها و ایستگاه‌های زمینی ارائه دهد.

این برنامه از Iron Dome (گنبد آهنین) اسرائیل الهام گرفته است، اما در مقیاس جغرافیایی به طور قابل توجهی بزرگتری عمل می‌کند. انتظار می‌رود پیمانکاران اصلی دفاعی از جمله لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن، آرتی ایکس (RTX) و بوئینگ برای اجزای مختلف سامانه به رقابت بپردازند.

منبع: رویترز

برچسب ها: گنبد طلایی ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
به گزارش نشنال اینترست؛
آمریکا برای نبردهای هوایی قرن بیست و یک آماده نیست
ترامپ: از پوتین «بسیار ناامید» شدم/ گارد ملی را به شیکاگو اعزام خواهیم کرد
آمریکا آزمایش سامانه گنبد طلایی را قبل از ۲۰۲۸ انجام خواهد داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
آخرین اخبار
سفر علمای بنگلادش به کابل؛ حقوق بشر و همکاری‌های دینی محور رایزنی ها
قرارداد طالبان برای فرآوری سرب و روی در افغانستان
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
افزایش صادرات و ترانزیت خارجی افغانستان در پنج ماه نخست
تار‌های پنهان E۱: رشته‌ای برای خفه کردن امید فلسطین
جهان در تماشا: آیا «اسنپ‌بک» آینده دیپلماسی هسته‌ای را تغییر می‌دهد؟
آمریکا قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد/ الجزایر: تسلیم نخواهیم شد
آمریکا به لهستان سامانه موشک‌های ضد زره جاولین می‌فروشد
اردن حمله گذرگاه مرزی با اسرائیل را محکوم کرد
واشنگتن آماده وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه
انتقاد سید الحوثی از نشست دوحه: نتایج ضعیف، اسرائیل را جسورتر کرد
مکرون از احتمال نهایی شدن اسنپ‌بک در اوایل مهرماه خبر داد
کرمان خط اتصال افغانستان به خلیج فارس
قدردانی طالبان از اقدام مسقط
رژیم اسرائیل بیش از ۴۵۰۰ بار آتش‌بس در جنوب لبنان را نقض کرده است
رای احتمالی شورای امنیت به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران
گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد
حماس: عملیات کشتن صهیونیست‌ها در مرز اردن پیامی روشن علیه نسل‌کشی بود
حماس به اسرائیل: غزه گورستان شما خواهد شد
جزئیات ضیافت دولتی پادشاه انگلیس برای دونالد ترامپ
تعلیق برنامه مجری آمریکایی؛ از استقبال ترامپ تا انتقاد شدید دموکرات‌ها 
ادعای رئیس موساد درباره قابلیت عملیات در تهران
اصابت موفق پهپادهای یمنی به اهدافی در اسرائیل
واشنگتن رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات با ایران بر عهده دارد
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را قانون‌مند کرد
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
سناتور آمریکایی جنایت اسرائیل را نسل‌کشی خواند
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
مکالمه مصر و آمریکا: غزه و پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه