باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهباز شریف با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ، دیدار کرد و موافقتنامه راهبردی دفاع متقابل را امضا کرد که بر روابط عمیق بین اسلام‌آباد و پادشاهی سعودی تأکید می‌کند.

بر اساس نسخه‌ای از این توافقنامه، «این موافقتنامه مقرر می‌دارد که هرگونه تجاوز علیه هر یک از دو کشور، تجاوز علیه هر دو محسوب خواهد شد.»

گفته می شود «این موافقتنامه که بازتاب تعهد مشترک هر دو ملت برای ارتقای امنیت خود و دستیابی به امنیت و صلح در منطقه و جهان است، هدف دارد تا جنبه‌های همکاری دفاعی بین دو کشور را توسعه دهد و بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز را تقویت کند.»

عربستان سعودی و پاکستان تقریباً هشت دهه است که از روابط نزدیک برخوردار بوده‌اند.

منبع: العربیه انگلیسی