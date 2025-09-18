عربستان و پاکستان روز چهارشنبه در جریان سفر نخست‌وزیر شهباز شریف به ریاض، یک توافقنامه دفاعی راهبردی مشترک امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهباز شریف با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ، دیدار کرد و موافقتنامه راهبردی دفاع متقابل را امضا کرد که بر روابط عمیق بین اسلام‌آباد و پادشاهی سعودی تأکید می‌کند.

بر اساس نسخه‌ای از این توافقنامه، «این موافقتنامه مقرر می‌دارد که هرگونه تجاوز علیه هر یک از دو کشور، تجاوز علیه هر دو محسوب خواهد شد.»

گفته می شود «این موافقتنامه که بازتاب تعهد مشترک هر دو ملت برای ارتقای امنیت خود و دستیابی به امنیت و صلح در منطقه و جهان است، هدف دارد تا جنبه‌های همکاری دفاعی بین دو کشور را توسعه دهد و بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز را تقویت کند.»

عربستان سعودی و پاکستان تقریباً هشت دهه است که از روابط نزدیک برخوردار بوده‌اند.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: عربستان و پاکستان ، توافق دفاعی
خبرهای مرتبط
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
بیانیه پایانی اجلاس دوحه:
کشورهای عربی و اسلامی خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شدند
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
آخرین اخبار
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
عون و زخم‌های باز پیجرها: مقاومت یا تسلیم؟
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند