باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ساختمانهای اداری، مراکز تجاری، رستورانها و حتی برخی بناهای عمومی برای جلب توجه بیشتر یا ایجاد جلوهای مدرن، از چراغها و پروژکتورهای پرمصرف استفاده میکنند.
اما در پس این جلوههای نوری، یک واقعیت تلخ نهفته است: هدررفت گسترده انرژی برق در استانی که با مشکلات اقتصادی و زیستمحیطی دست به گریبان است.
مصرف بیرویه و عدم مدیریت هوشمند
بسیاری از نورنماهای شهری لرستان بهصورت دستی و بدون هیچگونه سامانه کنترل هوشمند روشن و خاموش میشوند. چراغها اغلب از اوایل غروب تا طلوع خورشید یکسره روشن میمانند، حتی در ساعات پایانی شب که خیابانها تقریباً خالیاند. این وضعیت نهتنها سبب اتلاف برق میشود، بلکه عمر تجهیزات نوری را نیز کاهش میدهد.
بار مالی بر دوش شهروندان
هزینه این مصرف بیرویه در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود؛ چه بهصورت قبض برق مراکز خصوصی و چه بهصورت یارانههای پنهان انرژی که دولت میپردازد. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها در لرستان با مشکلات معیشتی مواجهاند، تداوم این روند بهمعنای اتلاف منابعی است که میتوانست در بخشهای ضروریتری، چون آموزش، بهداشت یا زیرساختهای شهری سرمایهگذاری شود.
آثار زیستمحیطی
برق مصرفی برای نورنماها اغلب از نیروگاههای حرارتی تأمین میشود که با سوزاندن سوختهای فسیلی همراه است. این یعنی هر ساعت روشن ماندن پروژکتورها، معادل انتشار گازهای گلخانهای بیشتر و تخریب محیط زیست لرستان. در استانی که تنوع زیستی، جنگلها و رودخانههای ارزشمند دارد، چنین هدررفتی یک تهدید خاموش، اما جدی است.
اختلال در زیست شبانه
شدت و پراکندگی نورهای مصنوعی در برخی نقاط خرمآباد، بروجرد و دورود به حدی است که علاوه بر آلودگی نوری، آرامش زیست شبانه مردم و حتی چرخه زندگی پرندگان و حشرات را مختل میکند. پژوهشها نشان میدهد که آلودگی نوری میتواند الگوی خواب انسان را بههم بزند و چرخه طبیعی اکوسیستمها را دچار اختلال سازد.
زیبایی بصری شهر مهم است، اما نباید به بهای اتلاف منابع ارزشمند انرژی و تخریب محیط زیست بهدست آید. لرستان با سرمایههای طبیعی و فرهنگی فراوان، سزاوار الگویی از توسعه شهری است که در آن زیبایی با پایداری همراه باشد. اگر مدیریت انرژی در نورنماها جدی گرفته نشود، هزینههای سنگین آن در آینده گریبان همه را خواهد گرفت.