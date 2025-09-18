باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال تونس با شکست مصر به مرحله حذفی رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان صعود کرد.
این دیدار که از ساعت ۹ امروز آغاز شد، با نتیجه سه بر صفر به سود تونس به پایان رسید تا تونسیها به عنوان نخستین تیم از گروه یک مسابقات به مرحله حذفی صعود کنند.
مصریها با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شدند تا به کار خود در قهرمانی مردان جهان با یک برد و سه امتیاز پایان دهند.
تیم دوم صعود کننده این گروه در دیدار ایران و فیلیپین مشخص میشود که از ساعت ۱۳ در مانیل آغاز خواهد شد.