تیم ملی والیبال تونس با غلبه بر مصر در رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان به دور بعد صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال تونس با شکست مصر به مرحله حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان صعود کرد.

این دیدار که از ساعت ۹ امروز آغاز شد، با نتیجه سه بر صفر به سود تونس به پایان رسید تا تونسی‌ها به عنوان نخستین تیم از گروه یک مسابقات به مرحله حذفی صعود کنند.

مصری‌ها با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شدند تا به کار خود در قهرمانی مردان جهان با یک برد و سه امتیاز پایان دهند.

تیم دوم صعود کننده این گروه در دیدار ایران و فیلیپین مشخص می‌شود که از ساعت ۱۳ در مانیل آغاز خواهد شد.

برچسب ها: والیبال قهرمانی مردان جهان ، تیم ملی والیبال ایران ، تیم ملی والیبال تونس
Germany
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
, خاک تو سر بازیکنان ملی والیبال. بی عرضه ترین تاریخ والیبال رو رقم زدن چندشیاااا،آخه اینا چه بازیکنانی هستن پیاتزاری نادون جمع کردن یکی از یکی خنک‌تر، شریف رو دوساله میگم بزارید کنار ،دو بازیکن ملی بیشتر این تیم نداره، آرمان و پوریا بقیه چرنده....
۵
۰
