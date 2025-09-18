به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ راضیه میرسالاری- محسن قلاوند رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اندیمشک با اعلام این خبر عنوان کرد: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر مشق، دفتر نقاشی، مداد، خودکار، تراش، پاک‌کن و مدادرنگی هستند و توزیع آنها بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد صورت می‌گیرد.

قلاوند با بیان اینکه ارزش ریالی هر کدام از این بسته‌ها ۱۵ میلیون ریال و مجموعا ارزش همه بسته‌ها ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است ادامه داد: این بسته‌ها با کمک خیرین و نیکوکاران حقیقی و حقوقی تهیه و در اختیار این دانش‌آموزان قرار خواهند گرفت.

رئیس کمیته امداد اندیمشک اظهار کرد: در این برنامه یاد و خاطره کودک و دانش‌آموز شهید سید آرمین موسوی از مددجویان کمیته امداد که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به همراه پدر و مادرش به شهادت رسید، گرامی داشته شد.

وی از حمایت‌های ویژه و همکاری ارزشمند خیرین و مسئولان از جمله امام جمعه شهرستان، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، رئیس اداره امور عشایر، مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه در تحقق این کار خداپسندانه قدردانی کرد.

قلاوند خاطرنشان کرد: چهارهزار و ۳۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد اندیمشک قرار دارند و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیز دانش‌آموز مددجوی این نهاد هستند.