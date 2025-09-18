به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- نشست توسعه اقتصاد دریامحور با حضور جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون اقتصادی استانداری خوزستان، سید شریف موسوی سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مسئولان سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل بنادرو دریانوری، منطقه آزاد اروند، اداره کل گمرک و سایر ادارات مرتبط برگزار شد.

سیدشریف موسوی در این نشست با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر موضوع اقتصاد دریامحور طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: این رویکرد موضوعی جدید نیست و امروز به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی حمایت و نگاه ویژه استانداری خوزستان به امر تولید و اشتغال در رشد اقتصادی استان را مهم دانست و بر ضرورت تقویت این همکاری‌ها اشاره کرد.

موسوی با بیان اینکه خوزستان با برخورداری از ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ۱۱ بندر صیادی، چندین بندر تجاری و دسترسی به آب‌های آزاد ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه دارد، افزود: حضور ادارات کل تخصصی، مراکز علمی و تحقیقاتی در استان فرصت مغتنمی برای توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده است.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با اشاره به محدودیت منابع آب شیرین، شوری آب و تداوم خشکسالی در استان تصریح کرد: در شرایط کنونی امکان توسعه آبزی‌پروری در آب‌های داخلی بسیار محدود شده و راهکار اصلی و راه نجات، تمرکز بر اقتصاد دریامحور و استفاده از ظرفیت دریا و سواحل است.

وی وجود یک میلیون نفر جمعیت در شهر‌های ساحلی استان را از دیگر مزیت‌های مهم در مسیر تحقق اقتصاد دریامحور عنوان کرد و افزود: شیلات خوزستان به‌عنوان عضوی از جامعه توسعه اقتصاد دریامحور، طرح‌های ویژه‌ای در این راستا در دست اجرا دارد.

موسوی با اشاره به دو فرصت دیگر در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور و ضمن تشکر از همکاری ارزشمند سازمان آب و برق خوزستان توضیح داد: در صورت تسریع در روند احداث سد‌های رودخانه بهمنشیر بین این ۲ سد به بستر مناسبی برای پرورش ماهیان بومی در قفس تبدیل می‌شود و بدین ترتیب با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود زمینه بازسازی ذخایر آبزیان و ایجاد اشتغال در منطقه فراهم خواهد شد.

همچنین در حوزه اروند رود، رهاسازی آب‌های نامتعارف در نهر عریض، زمینه استفاده از حدود ۷ هزار هکتار برای پرورش ماهی در آبزی پروری مندوان را فراهم می‌کند و فرصت توسعه این بخش را ایجاد می‌کند.

گفتنی است؛ اداره کل شیلات خوزستان و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان دبیران کارگروه توسعه اقتصاد دریا محور در استان انتخاب شدند و مقرر شد؛ در نیمه دوم سال جاری، نمایشگاهی با محوریت اقتصاد دریامحور با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه در اهواز برگزار تا ظرفیت‌ها و دستاورد‌های این حوزه به نمایش گذاشته شود.

منبع صدا و سیما