باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ناترازی انرژی یکی از مهم ترین مشکلات در این دوره است که خود زمینه ساز مشکلات در حوزه های مختلف شده و از طرف دیگر در جهت رفع این مشکلات به ویژه در حوزه نفت و انرژی تمامی دستگاه ها پای کار آمده تا بخشی از این ناترازی انرژی در حوزه های مختلف برطرف شود به طوری که برخی از آنها با متنوع سازی سبد سوخت در بخش های مختلف زمینه ساز کاهش این ناترازی شده اند.

در همین راستاپیش از این عباسی زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پتروشیمی از سرمایه گذاری پتروشیمی ها در بالا دست خبر داده و اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اگر شرکت‌های پتروشیمی در صنایع بالادستی سرمایه‌گذاری کنند، تمام گاز به آنها تعلق می‌گیرد. بر اساس این مصوبه نخستین قرارداد بخش خصوصی در توسعه میدان‌های گازی به‌زودی تنفیذ می‌شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: در آغاز برنامه هفتم قرار داریم و ظرفیت صنعت پتروشیمی از حدود ۹۶.۶ میلیون تن کنونی به ۱۳۱.۵ میلیون تن تا پایان برنامه می‌رسد.

عباس‌زاده با اعلام اینکه ابتدای برنامه هفتم حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت دریافت گاز برای خوراک و ۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دریافت گاز برای سوخت صنعت پتروشیمی بوده است، افزود: در پایان برنامه هفتم این ظرفیت به ۸۰ میلیون مترمکعب گاز برای خوراک و ۸۰ میلیون مترمکعب برای سوخت صنعت پتروشیمی افزایش می‌یابد، یعنی درمجموع به ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز نیاز است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۲۲ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی بلااستفاده مانده که عمده دلیل آن کمبود خوراک است، تصریح کرد: این ظرفیت معادل ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که غیرفعال مانده است.

عباس‌زاده به جایگاه بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون حدود ۱۵ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی واقعی است و امیدواریم این سهم در پایان برنامه هفتم افزایش یابد. بخش خصوصی واقعی پروژه‌ها را سریع و با هزینه کمتر اجرا می‌کند و در بازارهای جهانی موفقیت‌های بزرگی دارد.

در همین راستا و با توجه به مشکلات بازنشستگان در صنعت نفت وطبق برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای افزایش معاملات در حوزه بازار سرمایه و متنوع سازی سبد سرمایه گذاری بخشی از سهام شرکت های بزرگ پتروشیمی به صورت عرضه اولیه در اختیار بازنشستگان صنعت نفت قرار می گیرد.در همین راستامهدی عبوری مدیر عامل گروه سرمایه گذاری اهداف با اعلام این خبر؛ به بازنشستگان صنعت نفت نوید سهامدار شدن در یکی از شرکت های بزرگ پتروشیمی کشور را داد.

وی با بیان اینکه بازنشستگان شریف صنعت نفت انتظارات به حقی دارند که ماموریت و رسالت ما تحقق این انتظارات است، گفت: یکی از مهمترین ماموریت های محول شده در اهداف به بنده احقاق حقوق بازنشسته ها و ارزشمندتر کردن دارایی آنها است و در راستای اجرای این ماموریت و تحقق انتظارات بازنشستگان نفت و حمایت از آنها، بخشی از سهام پتروشیمی فردا به بازنشستگان اختصاص پیدا می‌کند. عبوری ادامه داد: این عرضه اولیه نه تنها با هدف حمایت از بازنشستگان صنعت نفت بلکه با رویکرد حمایت از بازار سرمایه انجام می شود. با عرضه اولیه سهام شرکت جدید به بورس، جریان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد می شود و این اقدام به عمق یافتن بازار ، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و افزایش حجم معاملات کمک می‌کند.

براساس این گزارش با توجه به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش نرخ تورم که عمدتاً از نوسانات نرخ ارزی ناشی می‌شود، یکی از روش‌های ترمیم حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها سهامدار کردن این افراد در شرکت‌های سودده است.یکی از راه‌های تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری با مشارکت مردم این است که پروژه‌های سودده به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی به مردم از جمله بازنشستگان ارائه شود. عایدی و سودآوری سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که عمدتاً سودآور هستند، باعث ترمیم قدرت خرید مردم از جمله بازنشستگان در آینده می‌شود،از آن سو سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت باعث رفع ناترازی گاز و انرژی شده و به رونق اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند

