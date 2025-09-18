اصناف و مشاغل صاحب تسهیلات جدید مالیاتی می شوند

سازمان امور مالیاتی کشوردر راستای رسیدگی به خواسته اصناف تسهیلات ویژه ای برای آنها در نظر گرفته به طوری که مشاغل با فروش زیر ۲۱.۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ می‌توانند با تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ در my.tax.gov.ir مالیات خود را بدون ارائه اظهارنامه پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با توجه به آنکه شاهد مشکلات واعتراضات برخی از اصناف در حوزه پرداخت مالیات بوده‌ایم سازمان امور مالیاتی کشور امسال در حوزه توجه به مشاغل تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و با اجرای طرح فرم ماده ۱۰۰ سعی دارد که برخی از دغدغه‌های صاحبان اصناف را برطرف کند.

در همین راستا امسال سازمان امور مالیاتی به طور ویژه‌ای به مشاغل توجه کرده و شرایطی فراهم کرده تا اصناف برای پرداخت مالیات با دغدغه کمتری رو‌به‌رو شوند. در این راستا، امکان استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ با تسهیلات و ویژگی‌های بهتر برای مشاغل فراهم شده است.

براساس این گزارش یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های فرم ماده تبصره ۱۰۰ آن است که مشاغل با فروش کمتر از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میتواند از این ظرفیت استفاده کرد و این مشاغل دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک ندارند.

صاحبان مشاغل  فقط کافیست فرم تبصره ماده ۱۰۰ را در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی mytax.gov.ir تکمیل کنند.  توجه داشته باشید که این فرم باید برای آنها بارگذاری شده باشد. اگر بارگذاری نشده باشد، باید تا آخر شهریور اظهارنامه ارائه دهند.

همچنین برای  مشاغل بزرگ‌تر با فروش بالاتر هم  مشاغل با فروش یا درآمد بیشتر از حد نصاب هم سازمان امور مالیاتی یک اظهارنامه پیش فرض بر اساس اطلاعات موجود بارگذاری می‌کند.
- با تایید یا تکمیل این اظهارنامه، مالیات این مشاغل کم ریسک محسوب می‌شود و بدون رسیدگی قطعی انجام خواهد شد.

گفتنی است  سازمان امور مالیاتی برای راحتی بیشتر اصناف، امکان پرداخت مالیات را در ۲، ۳، ۵، ۷ و حتی ۹ قسمت مساوی فراهم کرده است.  

در خصوص نحوه پرداخت مالیات هم نیازی به مراجعه حضوری نیست. می‌توانید به راحتی در خانه و در محل کار خود زیر باد کولر نشسته و به maytax.gov.ir وارد شوید.
- همچنین، می‌توانید از طریق پیام‌رسان‌های بله و سروش نیز این کار را انجام دهید.
- اگر به هر دلیلی نتوانستید، شرکت‌های معتمد برای ارائه خدمات مالیاتی همیشه آماده‌اند و می‌توانید از آنها کمک بگیرید.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی امسال با ارائه دو امکان ویژه به صاحبان مشاغل، یعنی فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه پیش فرض، به طور قابل توجهی سعی کرده تا انجام تکالیف مالیاتی برای اصناف آسان‌تر شود و عدالت مالیاتی را ارتقا دهد. با این اقدام، درآمد‌های مالیاتی بهتر از قبل وصول خواهد شد.

