باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز پنجشنبه هشدار داد که تهاجم زمینی اسرائیل به شمال غزه، بیمارستانهای از پیش تحت فشار را بر آستانه فروپاشی قرار داده و خواستار پایان به این شرایط غیرانسانی شد.
تدروس آدهانوم گبریسوس در پستی در اکس گفت: هجوم نظامی و دستورهای تخلیه در شمال غزه، امواج جدیدی از جابجایی و آوارگی را به راه انداخته و خانوادههای آسیبدیده را به سمت یک منطقه همیشه در حال کوچکشدن که برای شأن انسانی نامناسب است، میراند.
او هشدار داد که بیمارستانهای از پیش تحت فشار، بر آستانه فروپاشی هستند، زیرا افزایش خشونت، دسترسی را مسدود میکند و مانع از تحویل تجهیزات نجاتبخش توسط WHO میشود.
منبع: خبرگزاری فرانسه