کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد رحمانی، کارشناس بازار سرمایه، در برنامه‌ای از رادیو اقتصاد به تحلیل وضعیت کلی بازار سرمایه پرداخت و به عواملی که بیشترین تأثیر را در روند فعلی بازار داشته‌اند، اشاره کرد.

رحمانی گفت: بازار سرمایه طی حدود ۱۵ روز کاری، از دو هفته قبل تا روز دوشنبه این هفته، روند مثبتی را آغاز کرده و پس از افت سنگینی که تجربه کرده بود، شاخص کل حدود ۱۲ درصد رشد کرد. عمده نماد‌ها نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش را تجربه کردند، در حالی که صندوق‌های اهرمی نیز افزایش‌های حدود ۴۰ درصدی را در این مدت مشاهده کردند.

وی ادامه داد: ما از دو روز گذشته تا دیروز، روند بازار منفی شده و سه‌شنبه حدود دو درصد و چهارشنبه نیز حدود یک و نیم درصد، شاخص کل کاهش را تجربه کرد. به نظر می‌رسد که برخی از سرمایه‌گذاران که در سطوح پایین‌تر وارد بازار شده‌اند، در حال سیو سود و مدیریت ریسک خود هستند که این موضوع باعث شده است بازار کمی اصلاح شود.

رحمانی در پاسخ به این سوال که کدام صنایع و گروه‌ها چشم‌انداز بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند، گفت: چهارشنبه ارزش معاملات کمتر از ۵ همت بود و متأسفانه ۹۰۰ میلیارد تومان خروجی پول داشتیم. شاخص کل بورس منفی یک و نیم درصد کاهش را تجربه کرد و به کمتر از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز منفی ۶۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد که بیانگر فشار بیشتر بر نماد‌های بزرگ است. همچنین شاخص فرابورس ۲۴ صدم درصد کاهش را تجربه کرد.

رحمانی در ادامه به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد توصیه کرد که چیدمان پرتفوی متنوعی از انواع دارایی‌ها مانند درآمد ثابت، طلا و سهام داشته باشند. به ویژه سرمایه‌گذاری در صندوق طلای بورسی که قانونی‌ترین و راحت‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری در دارایی طلا است.

وی در پایان به تأثیر نرخ ارز بر صندوق‌های طلا اشاره کرد و گفت: صندوق‌های طلا به طور مستقیم با انس جهانی طلا و نرخ دلار داخلی مرتبط هستند. در برهه اخیر که انس جهانی طلا رشد خوبی را تجربه کرده و به ۳۷۰۰ دلار در هر اونس رسیده، بازار نیز مطابق با آن رشد خوبی را داشته است.