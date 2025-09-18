در حالی که بسیاری از متقاضیان سالیان سال چشم انتظار تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن خود بودند و در همین راستا هم آورده های خود را تکمیل کرده اند اما هنوز واحدی تحویل نگرفته اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سال های بسیار زیادی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن گذشته و همین امر خود باعث شده که بسیاری از متقاضیانی که سالیان سال چشم انتظار تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن بودند همچنان چشمان انتظار باشندو خبری از تحویل واحدهای مسکونی نباشد.

این در حالیست که سالیان سال اجرای طرح نهضت ملی مسکن کلید خورده و اگر اجرای این طرح به درستی صورت می گرفت شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و رونق این بخش بودیم .

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از مجموع ۶.۷ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن حدود یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط بوده‌ و تاکنون حدود ۷۸۰ هزار نفر ازر آنها به پروژه‌های شهری در حال احداث متصل شده‌اند گفت: آمارهای نهضت ملی مسکن حاکی از این است که درمجموع بیش از ۶.۷ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد بالغ‌ بر یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند؛ اما تاکنون حدود ۷۸۰ هزار نفر به پروژه‌های در حال احداث متصل شده‌اند و تعداد کمی از این پروژه‌ها هم تکمیل شده است.

در همین زمینه قاسم محمودی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بسیاری از پروژه های نهضت ملی مسکن هنوز در این دوره به مرحله عملیاتی نرسیده است گفت: اجرای این طرح خود یکی از مهم ترین برنامه های دولت است که باید به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن برسد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این طرح هنوز در مرحله های مختلف باقی مانده و همین امر خود باعث شده که این طرح به تعویق بیافند.

وی ادامه داد: بخشی از کندی این طرح به دلیل عدم همکاری بانک ها در اجرای این طرح است به طوری که بسیاری از متقاضیان در شهرهای مختلف آورده های خود را پرداخت کرده اند اما هنوز هیچ واحدی تحویل نگرفته اند.

او تاکید کرد:طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود اما هنوز بسیاری از متقاضیان نتوانسته اند واحدهای خود را تحویل بگیرند و همین موضوع خود تبدیل به یک معضل در این بخش شده است.

گفتنی است در راستای اجرای ماده یک قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در ۴ سال نخست اجرای قانون، در قالب ۸ فاز از متقاضیان مسکن دولتی ثبت‌نام شده و بیش از ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کردند. البته این متقاضیان باید شرایطی نظیر فرم جیم سبز، استفاده نکردن از تسهیلات مسکن، نداشتن سابقه مالکیت و... را احراز می‌کردند که فقط یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر از آنان واجد شرایط ذکر شده بوده‌اند.

براساس آخرین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۷۸۰ هزار و ۲۱۵ نفر از متقاضیان مسکن دولتی در مناطق شهری به پروژه متصل شده‌اند. این پروژه‌ها در مراحل مختلف ساخت هستند و فقط ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد از آنها تکمیل شده‌اند. البته این آمارها، واحدهای خودمالکی که فقط از تسهیلات بانکی نهضت ملی استفاده می‌کنند را در برنمی‌گیرد.