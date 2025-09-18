به کارگیری ۴ هزار و ۸۷۸ دستگاه ماشین آلات برای طرح زمستانی راهداری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حیدر نوروزی در نشست تخصصی معاونین راهداری ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به تنوع شرایط آب و هوایی در کشور و آغاز بارشها در استانهای سردسیر کشور، خاطرنشان کرد: ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای باید نسبت به آمادهسازی ناوگان، بهسازی و نگهداری راهدارخانهها و ذخیرهسازی شن و نمک اقدام کنند.
وی ادامه داد: ۴۸۲۷ دستگاه ماشینآلات راهداری سنگین، ۴۶۴۳ دستگاه ناوگان نیمهسنگین و ۲۷۲۳ دستگاه ناوگان سبک مهیای فعالیت در طرح راهداری زمستانی هستند.
مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران با اشاره به آمادگی ۱۲ هزار نیروی راهدار و ۱۲۱۷ راهدارخانه مستقر در سطح شبکه راههای کشور برای اجرای این طرح، افزود: برآوردها از انباشت ۶۰۰ هزار تُن شن و نمک برای اجرای عملیات یخزدایی و برفروبی سطح جادهها در سال جاری خبر میدهد.
نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین با نوسازی ناوگان راهداری و استفاده از ماشینآلات روزآمد و مکانیزه میکوشیم علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، در فصول سرد و مواقع بارش نزولات جوی از انسداد در محورها جلوگیری کرده و خدمات مطلوبتری را به هموطنان و کاربران جادهای ارائه کنیم.
وی گفت: سازمان راهداری و حملونقل جادهای به عنوان سازمانی دادهمحور، از خدمات سامانههای برخط بخش راهداری برای سیاستگذاریها، تصمیمگیریها و اجرای فعالیتهای مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق و قابل استناد بهره میگیرد.
این مقام مسئول افزود: سامانههای مدیریت ناوگان راهداری، مدیریت و نگهداری ماشینآلات و سامانه جامع مدیریت راهداری ابزارهای ارزشمند هستند که بر پایه استخراج و تحلیل دادههای آماری آنها، پروژهها و فعالیتها در بخش راهداری پایهریزی و اجرا میشوند.
منبع: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای