تخریب خانه‌های قدیمی در لرستان تنها یک مسئله محلی نیست، بلکه بخشی از بحران جهانی در مواجهه با میراث فرهنگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان، با پیشینه‌ای غنی از تاریخ و فرهنگ، خانه‌های قدیمی و بافت‌های سنتی ارزشمندی را در دل خود جای داده است. 

این خانه‌ها نه تنها محل زندگی نسل‌های گذشته بوده‌اند، بلکه سندی ماندگار از سبک معماری بومی، هنر‌های دستی، مصالح محلی و شیوه‌های زندگی مردمان این منطقه به شمار می‌روند.

 متأسفانه در سال‌های اخیر، شاهد روند شتابان تخریب این خانه‌ها و جایگزینی آنها با ساخت‌وساز‌های مدرن و بی‌هویت بوده‌ایم؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «میراث‌کشی» نامید.

تخریب خانه‌های قدیمی به بهانه‌ی تعریض خیابان و ایجاد پارکینگ!

تخریب خانه‌های قدیمی به بهانه‌ی تعریض خیابان حافظ و تبدیل آنها به پارکینگ عمومی، ظلمی آشکار در حق خرم‌آبادِ ثبت جهانی است.

بافت کهن این شهر، تنها خشت و گل نیست؛ بلکه نماد فرهنگ، هویت و تمدن چند هزار ساله‌ی نیاکان ماست.

آیندگان درباره‌ی ما قضاوت خواهند کرد: آیا ما میراث‌دار شایسته‌ای برای بازماندگان خود بوده‌ایم یا نه!

خانه‌های قدیمی لرستان معمولاً از مصالحی مانند خشت، سنگ و چوب ساخته شده‌اند و طراحی آنها با توجه به شرایط اقلیمی، نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی مردم بومی شکل گرفته است.

 عناصر معماری مانند ایوان‌های مشبک، سقف‌های گنبدی کوچک، و حیاط مرکزی، نه تنها جنبه زیبایی‌شناختی دارند، بلکه نشان‌دهنده‌ی مهارت و خلاقیت نسلی از معماران محلی هستند که با طبیعت و فرهنگ خود همزیستی داشته‌اند.

تخریب خانه‌های قدیمی در لرستان تنها یک مسئله محلی نیست؛ بلکه بخشی از بحران جهانی در مواجهه با میراث فرهنگی است.

هر بنا، هر دیوار و هر ایوان مشبک، حامل داستان‌ها، هنر‌ها و هویت مردمی است که سال‌ها با طبیعت و فرهنگ خود همزیستی کرده‌اند. اگر امروز اقدامی جدی برای حفاظت از این میراث انجام ندهیم، فردا نه تنها خانه‌ها، بلکه حافظه جمعی و هویت فرهنگی لرستان نیز از بین خواهد رفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: میراث تاریخی ، لرستان
خبرهای مرتبط
مستندنگاری سه اثر غیرمنقول میراث فرهنگی گرمسار آغاز شد
اعتبارات دولتی کفاف حفاظت از میراث تاریخی خراسان رضوی را نمی‌دهد
اسدی:
شیراز میراثی تاریخی و موهبتی الهی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عامل قتل و جراحت ۶ نفر در دلفان
آخرین اخبار
دستگیری عامل قتل و جراحت ۶ نفر در دلفان
بازار لوکس ملزومات مدارس برای دانش آموزان لرستانی؛ کوله پشتی، ۱۲ میلیون تومان!
بیشترین سهم تولید سنگ کشور در معادن چگنی
لحظه‌ای آرامش در قلب لرستان؛ دیدار با آبشار آب سفید
میراث‌کشی به نام توسعه؛ خانه‌های تاریخی که به پارکینگ تبدیل می‌شوند! + فیلم
خام‌فروشی؛ زنجیر بر پای برند ملی زعفران لرستان
لرستان سبزتر می‌شود؛ توسعه زیرساخت‌های خورشیدی در استان
هدررفت انرژی در نورپردازی‌های لرستان؛ هزینه پنهان زیبایی شهری
نبود صنایع تبدیلی؛ لرستان از قطب تولید به حیاط خلوت مصرف‌کنندگان تبدیل شده است