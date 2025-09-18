باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرشاد ابراهیم‌پور در آیین بهره‌برداری از پروژه بزرگ آبرسانی روستای طلاور از توابع شهرستان صیدون با قدردانی از تلاش‌های دولت، استانداری خوزستان و سازمان آب و برق اظهار کرد: مشکل تأمین آب شرب پایدار طلاور، یکی از قدیمی‌ترین مطالبات مردم این منطقه بود که پس از ۴۵ سال با همت جمعی و پیگیری شبانه‌روزی به سرانجام رسید.

وی با اشاره به خاطره‌ای از روزهای پیش از انتخابات افزود: روزی در مسیر طلاور مادری را دیدم که تنها آرزویش داشتن آب آشامیدنی بود. او با بغض و اشک می‌گفت به دلیل نداشتن پنج هزار تومان، تانکر آب از خانه‌اش گذشته است. این تصویر تلخ همیشه در ذهن من ماند و امروز خوشحالم که شاهد تحقق آرزوی دیرینه مردم منطقه هستیم.

نماینده مردم ایذه، باغملکک،،صیدون و دزپارت ادامخ داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، زمین مورد نیاز پروژه با همکاری خیرین محلی در اختیار شرکت آفاق قرار گرفت و با حفاری ۶۰ تا ۷۰ متری، منبعی از آب پایدار و باکیفیت کشف شد که امروز به شبکه آبرسانی روستا متصل شده است. آب طلاور اکنون از بهترین و شیرین‌ترین منابع در حوزه منگشت است.

ابراهیم‌پور از نقش مؤثر مدیران استانی و محلی در اجرای طرح تقدیر کرد و اضافه کرد:فرماندار شهرستان، مسئولان سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توزیع برق و مجموعه وزارت نیرو در کنار مردم ایستادند و با تلاش شبانه‌روزی، مقدمات بهره‌برداری از این طرح حیاتی را فراهم کردند. تنها سه شب پیش تا ساعت پنج صبح برای تکمیل این پروژه در محل حاضر بودند.

وی، در ادامه با اشاره به سایر پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه منگشت تصریح کرد: طی روزهای اخیر شاهد افتتاح ۷۵۰ میلیارد تومان پروژه برق‌رسانی در منطقه بودیم. همچنین کلنگ‌زنی یوسف‌آباد و راه‌اندازی مجتمع اداری سیدون در دستور کار است که با همکاری استانداری و مدیران کل پیگیری خواهد شد.

نماینده حوزه منگشت، با بیان اینکه توسعه گردشگری و کشاورزی می‌تواند به رونق اشتغال جوانان منطقه کمک کند، افزود: زیرساخت‌های گردشگری امامزاده عبدالله از جمله جاده، گازرسانی، آنتن‌دهی و آب‌رسانی در حال تکمیل است و این مکان می‌تواند به یک قطب گردشگری و محرک اقتصادی در سیدون تبدیل شود. در حوزه کشاورزی نیز به دنبال تعریف حق‌آبه پایدار هستیم تا زمینه رونق دوباره اراضی منطقه فراهم شود.

ابراهیم‌پور تأکید کرد: حل مشکلات مردم تنها با همدلی، مطالبه‌گری صحیح و صبر و حوصله امکان‌پذیر است. دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور با حضور میدانی و بررسی مشکلات، عزم جدی برای توسعه این مناطق دارند و بنده نیز تا آخرین نفس در مسیر رفع مشکلات مردم حوزه منگشت همراه خواهم بود.

منبع: روابط عمومی دفتر نماینده حوزه منگشت