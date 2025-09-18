باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - روحالله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، با اشاره به سیاست نگاه به شرق ایران، اظهار داشت: همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عامل مهمی در تابآوری اقتصادی و توسعه کشور در شرایط تحریمها است.
وی تأکید کرد که این سیاست، فرصت تنفس و توسعه در حوزههای تولید، صادرات و تجارت خارجی را فراهم آورده است.
لطیفی با اشاره به جایگاه ایران در شانگهای گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را که شامل کشورهای چین، روسیه، پاکستان و هند میشود، بسیار مهم توصیف کرد. وی افزود که این سازمان با فراهم آوردن تسهیلات و مزیتهای تجاری و اقتصادی، به توسعه روابط کمک کرده و ایران نیز میتواند ظرفیتهای خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون خانه صمت به موافقتنامه حذف ۸۷ درصدی تعرفهها در چارچوب شانگهای و همچنین توافقنامههای دوجانبه با چین و روسیه اشاره کرد و این موارد را تسهیلکننده تجارت دانست.
وی با اشاره به جمعیت و سهم بالای اقتصادی چین و هند در این سازمان، این کشورها را بازارهای بالقوه بزرگی برای ایران خواند گفت: موقعیت جغرافیایی ایران در کریدور شمال-جنوب، امکان اتصال کشورهای شانگهای به اروپا را فراهم کرده و میتواند به توسعه زیرساختهای حملونقل و ترانزیت کالا از ایران کمک کند.
لطیفی بیان کرد: توجه به سازمان همکاری شانگهای و تقویت همکاری با این بلوک، میتواند سیاستهای تکجانبهگرایانه نظام سلطه را بیاثر کرده و به تقویت چندجانبهگرایی و ایجاد عدالت در سطح بینالمللی منجر شود.
وی به ظرفیتهای همکاری با پاکستان در زمینههای امنیت غذایی، صنعت، حملونقل و انرژی اشاره کرد و افزود: پتانسیل همکاری با هند در حوزه تکنولوژی و تجارت بسیار حائز اهمیت است
لطیفی افزود : آینده همکاریهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای روشن است و ایران با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی و همچنین موقعیت جغرافیایی خود، میتواند نقش مهمی در این چشمانداز ایفا کند.