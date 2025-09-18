باشگاه استقلال، پس از شکست شب گذشته مقابل الوصل، بیانیه‌ای خطاب به هواداران خود منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از شکست شب گذشته مقابل الوصل، باشگاه استقلال بیانیه‌ای خطاب به هواداران خود منتشر کرد که به شرح زیر است:

هواداران عزیز و همیشه همراه استقلال؛

شکست سنگین تیم در نخستین دیدار آسیایی، نتیجه‌ای تلخ و غیرقابل قبول برای خانواده بزرگ استقلال است. مدیریت باشگاه ضمن عذرخواهی از تمامی هواداران، تأکید می‌کند که هیچ توجیهی برای این اتفاق پذیرفته نیست و همه ارکان باشگاه اعم از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان در قبال آن مسئول هستند.

بر همین اساس، تنبیه انضباطی متناسب و جریمه مالی برای کادر فنی و بازیکنان اعمال و با حضور آقای کلارنس سیدورف جلسات فوری فنی و مدیریتی برگزار خواهد شد تا دلایل این ناکامی بررسی و تصمیمات اصلاحی در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

باشگاه استقلال اذعان دارد این نتیجه هیچ تناسبی با تاریخ، افتخارات و جایگاه پرافتخار استقلال ندارد و همه توان خود را برای جبران این شکست و بازگشت به مسیر موفقیت به کار خواهد گرفت.

بی‌تردید حمایت هواداران و پیشکسوتان سرمایه اصلی استقلال در عبور از این روز‌های سخت است.

منبع: رسانه رسمی باشگاه استقلال

برچسب ها: باشگاه استقلال ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
حسن روشن: استقلال دیگر ۶ تایی نیست ۷ تایی است
درگیری لفظی روزبه چشمی پس از باخت سنگین با خبرنگاران + فیلم
استقلال، نقش اول سنگین‌ترین شکست‌های ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصاحبه جنجالی آرمین سهرابیان بازیکن استقلال
حسن روشن: استقلال دیگر ۶ تایی نیست ۷ تایی است
درگذشت مادر سرمربی تیم والیبال برزیل قبل از آغاز مسابقه با صربستان + فیلم
خط و نشان حریف بعدی استقلال در آسیا با ۴ گل/ استقلال تاجیکستان هم مقابل النصر گلباران شد
اولین جریمه میلیاردرهای استقلال برای شکست تاریخی
درگیری لفظی روزبه چشمی پس از باخت سنگین با خبرنگاران + فیلم
والیبال قهرمانی مردان جهان؛ تونس به عنوان تیم اول از گروه ایران صعود کرد
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
نوری: شکست سنگین استقلال برابر الوصل فاجعه بود/ با جریمه بازیکن ۱۰۰ میلیاردی به او تلنگری وارد کنند
برنامه روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۴ نماینده ایران به روی تشک می‌روند
آخرین اخبار
رنگرز: قرعه سختی برای ملی پوشان رقم خورده است
بیانیه باشگاه استقلال خطاب به هواداران
هندبال قهرمانی آسیا؛ حریفان پسران ایران در دور دوم مشخص شدند
فرخی مسابقات کشتی فرنگی جهان را با برد شروع کرد + فیلم
ایران با یک پله سقوط در رتبه بیست و یکم فیفا
حذف میلاد محمدی از تیم ملی فوتبال به دلیل تقاضای غرامت؟
والیبال قهرمانی مردان جهان؛ تونس به عنوان تیم اول از گروه ایران صعود کرد
مدال طلای صبا حشمتی در موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
درگذشت مادر سرمربی تیم والیبال برزیل قبل از آغاز مسابقه با صربستان + فیلم
حسن روشن: استقلال دیگر ۶ تایی نیست ۷ تایی است
استقلال، نقش اول سنگین‌ترین شکست‌های ایران
درگیری لفظی روزبه چشمی پس از باخت سنگین با خبرنگاران + فیلم
اولین جریمه میلیاردرهای استقلال برای شکست تاریخی
گزینه جدید پرسپولیس از اروپا می‌آید
مصاحبه جنجالی آرمین سهرابیان بازیکن استقلال
برنامه روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۴ نماینده ایران به روی تشک می‌روند
نوری: شکست سنگین استقلال برابر الوصل فاجعه بود/ با جریمه بازیکن ۱۰۰ میلیاردی به او تلنگری وارد کنند
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
خط و نشان حریف بعدی استقلال در آسیا با ۴ گل/ استقلال تاجیکستان هم مقابل النصر گلباران شد
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
پیروزی لهستان و آمریکا مقابل حریفان/ ژاپن با برد نیز حذف شد
کارت بازی آلوز برای لیگ قهرمانان آسیا صادر شد
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد