رصد بازار نشان می‌دهد؛ برداشت برنج منجر به کاهش این محصول پرمصرف در بازار نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رصد هفتگی بازار کالا‌های اساسی در روز‌های منتهی به ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار برنج

برداشت برنج منجر به کاهش این محصول پرمصرف در بازار کشور نشد. همچنان هر کیلو گرم برنج هاشمی با بسته‌بندی پارچه‌ای بدون درج مهر استاندارد و سیب سلامت ۳۶۰ هزار تومان است؛ علاوه بر این که برنج هندی نیز به هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار تومان در سوپر مارکت‌های سطح شهر رسیده است.

بازار لبنیات

افزایش قیمت لبنیات در برخی فرآورده‌ها همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال هر دبه ماست دو کیلو گرمی یکی از برند‌ها از حدود ۲۳۹ هزار تومان به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین یک بسته خامه ۱۰۰ گرمی از ۳۳ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.

این افزایش چند هزار تومانی همچنان در بازار لبنیات از سوی تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف در حال اعمال است.

افزایش سرسام‌آور فرآورده‌های لبنی سبب شده تا سهم آنها در سفره مردم به حداقل رسیده و شیر خام یارانه‌دار در قالب شیرخشک صنعتی از کشور خارج شود.

بازار گوشت قرمز

چند هفته‌ای است که قیمت گوشت قرمز روند افزایشی داشته و هر کیلو گرم گوشت گوساله با مبلغ ۸۷۰ تا ۹۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنا بر گفته حسین شاه‌آبادی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام، با ۱۰ درصد واردات گوشت بازار این محصول پروتئینی با تنش کمتر همراه خواهد بود و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.

یک مسئول صنفی هم اظهار می‌کند، دولت در برخی از مقاطع زمانی اعلام می‌کند که واردات انجام می‌شود ولی در عمل ۹۰ درصد درخواست‌های واردات به نتیجه منجر نمی‌شود.

بازار تخم مرغ

امسال که قیمت تخم مرغ کاهش بسیاری داشت و هر شانه ۲۰ و ۳۰ عددی با قیمت ۲ سال قبل به فروش می‌رسید با صادرات آن به کشور عمان و سایر همسایگان به نرخ مصوب هر کیلو گرم درب مرغداری ۶۳ هزار تومان رسیده است.

در این هفته هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی با بسته بندی فروشگاهی که ۱۲۷ هزار تومان قیمت گذاری شده بود به ۱۴۷ هزار تومان افزایش یافته و هر بسته ۳۰ عددی نیز با مبلغ ۱۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالا‌های اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

قیمت کالاهای اساسی

قیمت کالاهای اساسی

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالا‌های را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۳ درصد، حبوبات ۲۶ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۸ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.

