بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ثابت و در سطح ۲۳.۹۹ درصد باقیماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر ( ۱۹شهریور ماه) بدون تغییر و در همان ارتفاع ۲۳.۹۹ باقیماند.

نرخ بهره بین بانکی

برچسب ها: نرخ بهره ، بانک مرکزی
