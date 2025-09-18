باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل چادرملو اظهار کرد: ما تعدادی از بازیکنانمان را به دلیل حضور در تیم ملی بزرگسالان و امید در اختیار نداشتیم که در بازی فولاد به ما اضافه شدند و با توجه به زمان کم بازیها، خدا را شکر میکنیم که بازیکنان مصدوم ما در حال بهبود هستند. در بازی فولاد به نکات مثبت و کلیدی دست پیدا کردیم و در بازی فردا از این نکات استفاده خواهیم کرد.
او افزود: به چادرملو که دومین سال حضورش در لیگ برتر را پشت سر میگذارد، احترام میگذاریم. این تیم توانست خودش را با بازیکنانی کمنام و نشان حفظ کند، ما هم پرسپولیس هستیم و از روز اول سعی کردیم که بهترین بازی و نتایج را داشته باشیم و امیدواریم فردا یک بازی بسیار زیبا و هجومی را ارائه کنیم و با برد به پایان برسانیم.
او در واکنش به کیفیت پایین چمن ورزشگاه تختی و اینکه روی بازی تیمش تاثیرگذار خواهد بود، گفت: مهمترین نکته برای یک فوتبال زیبا، چمن و توپ است که باید استاندارد باشد. تصمیمگیری در خصوص چمن بر عهده من نیست اما وقتی ما لیگمان را حرفهای نامگذاری میکنیم، باید در همه چیز حرفهای باشیم. هر تیمی باید استادیوم و زمین چمن داشته باشد و امیدوارم این اتفاقات برای ما بیفتد و چیزهایی که خیلی ساده است در طولانیمدت صدمات جبرانناپذیری به فوتبال ما میزند. متاسفانه باید بگوییم که ما زمانی بهترینهای آسیا و بهترین بازیکنان و بیشترین لژیونرها را داشتیم اما الان میبینید که کشورهای دیگر پیشرفت کردند و ما روز به روز عقب رفتیم و حسرت چیزهایی را میخوریم که خیلی ساده است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند فوتبال ما و جوانان ما در آینده لطمه خواهند خورد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه چادرملو امسال فوتبال جسورانهتری ارائه میکند، خاطرنشان کرد: اولین کار ما این است که بتوانیم برنامههایمان را اجرا کنیم. قطعا تیم حریف را آنالیز میکنیم و نقاط ضعف و قوت آنها را بررسی میکنیم.
او در پاسخ به این سوال که چه زمانی پرسپولیس مدنظر وحید هاشمیان را در مسابقات میبینیم؟ تصریح کرد: ببینید اوایل فصل است و ما بدنسازی خیلی سنگینی داشتیم. میدانید که مرتب باید تیم بازی کند و کنار هم باشد، ما بعد از 3 بازی، 10 بازیکن را در اختیار نداشتیم البته این شرایط برای همه تیمها بود. ما با برنامهریزی که داشتیم و همینطور زحمت مربیان و بازیکنان باهوشی که داریم روند روبه رشد خودمان را خواهیم داشت. فوتبال یک نتیجه دارد و یک روند خوب تیم، ما از روندمان راضی هستیم و انشاءالله نتیجهای در خور هواداران پرسپولیس کسب کنیم. هواداران این تیم با برد و باخت این تیم گریه میکنند و شاد میشوند، قطعا هدف همه ما خوشحالی هواداران است و اگر تصمیمی هم گرفته میشود قطعا برای منافع تیم است. به نظرم قبول دارم که باید در یکسری از پستها باید تقویت شویم ولی فصل طولانی است و مسابقات 5 روز به 5 است، امیدوارم آینده نشان دهد که ما تصمیماتی گرفتیم بخاطر منافع باشگاه بوده است تا هواداران خوشحال شوند.
او افزود: من نمیدانم چند وقت دیگر اینجا هستم، خیلی از مربیان دیگر مانند علی دایی و یحیی گلمحمدی و ... و حتی من همه میآیند و میروند اما این تیم برای هواداران میمانند، امیدوارم در آینده و زمانی که من نبودم، یک میراث خوبی برای پرسپولیس باقی بگذاریم تا همه بگویند که به فکر سرمایههای باشگاه و هواداران بودیم. ما قصد داریم جوانان تیم را جذب کنیم تا در پرسپولیس عاقبتبخیر شوند، ما نمیخواهیم مثل یک قرص آرامش بخش باشیم که الان خوشحالی بیاورد اما برای آینده نتیجه نداشته باشد. امیدوارم با صبر و حوصله تماشاگرانمان نتایج خوبی را برای پرسپولیس رقم بزنیم.
هاشمیان در ادامه افزود: ما در بازی فولاد، چندین موقعیت ایجاد کردیم که در ۱۸ قدم شکل میگرفت. ما حداقل ۴ موقعیت خوب داشتیم اما گل نزدیم، هیچ وقت به موقعیت خوب نمیدهند و باید گل بزنیم.
او در پاسخ به این سوال که در بازی با چادرملو همه بازیکنانش را در اختیار دارد، توضیح داد: بله، اکثر بازیکنان را در اختیار داریم، یکسری از بازیکنان هم دوران نقاهت را پشت سر میگذارند. تعدادی از آنها به تیم اضافه شدند اما در آخر باید با کادرپزشکی صحبت کنیم و ببینیم کدامیک از آنها شرایط بازی دارند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که غیبت تیمش در رقابتهای آسیایی میتواند امتیاز مثبتی برای آنها در لیگ باشد، خاطرنشان کرد: سوال سختی است که جواب بدهم. ما امیدوار بودیم که در آسیا حضور داشته باشیم چون تیم ما آنقدر اعتماد به نفس دارد که میتواند جلوی هر تیمی بازی کند اما درباره اینکه الان در آسیا حضور نداریم، در خصوص اتفاقاتی که هنوز نیفتاده نمیخواهم نظری بدهم.
او درباره اعتراض هواداران در خصوص جذب بازیکن و اینکه در حال حاضر هم صحبتهایی مطرح میشود از اضافه شدن بازیکنان جدید به پرسپولیس، عنوان کرد: ما بازیکنی را که بخواهیم بگیریم، برای ما اسم بازیکن مهم نیست. ما 2،3 بازیکن خیلی بزرگ دنیا به ما پیام دادند و خواستار آمدن به پرسپولیس بودند اما ما قبول نکردیم به چند دلیل؛ یکی اینکه ما جوانان خوبی داریم که میتوانند بهتر از آنها بازی کنند، دوم اینکه این پولها برای من نیست بلکه پول باشگاه و طرفداران است. ما نمیخواهیم این پولها را به باد بدهیم. یارگیری ما روی احساسات نبوده و آنالیز دقیقی صورت گرفته است. ما امیدواریم که بازیکنانی بگیریم که کل تیم را قوی کنیم و به ما کمک کنند و فقط اسم نداشته باشند. این برنامه را هم داریم تا با اضافه شدن بازیکنان جوان به تیم یک خون جدید هم به تیم تزریق کنیم، پرسپولیس برای طرفدارانش است و ما هم برای شادی آنها تلاش میکنیم، هواداران بدانند که ما بهترین تصمیم را میگیریم تا تیم موفق شود.
هاشمیان در پاسخ به این سوال که در صحبتهایش هیچ گاه حرفی از قهرمانی نزده است، آیا موفقیت برای او نتایج خوب و قرار گرفتن در رتبههای بالای جدول است یا اینکه به قهرمانی هم فکر میکند؟ گفت: شعار من در زندگیام این بوده که عمل کردن بهتر از حرف زدن است. ما الان در بخش عمل کردن هستیم و تلاش میکنیم. بازیکنان و کادرفنی تمام تلاششان را میکنند و باشگاه و هواداران هم حمایت میکنند. هیچ مربیای نیامده به پرسپولیس و بگوید که نمیدانم میخواهم چندم شوم. شعار و هدف تیمهای بزرگ از جمله پرسپولیس قهرمانی است و ما این قهرمانی را با قول نمیگیریم بلکه با عمل و تلاش سعی میکنیم به دست بیاوریم و امیدوارم که این اتفاق آخر فصل بیفتد.