باشگاه خبرنگاران جوان- رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جمع فعالین اقتصادی آذربایجان غربی و صادرکنندگان نمونه حاضر در این همایش گفت: مرزها، مناطق آزاد و همسایگی با کشورهای همسایه میتوانند روند توسعه اقتصادی استان را شتاب دهند و نیازمند تغییر نگرش از نگاه صرفاً امنیتی به نگاه اقتصادی هستند.
مسرور، برنامهها و پروژههای دولت در حوزه مناطق آزاد را تشریح کرد و به سه سند مهم «سند تحول»، «سند اقتصاد دیجیتال» و «سند بهرهوری» اشاره کرد.
وی همچنین بر اصلاح قوانین مناطق آزاد، بازگرداندن مزیتهای قانونی از دست رفته و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و قوانین تاکید کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رشد چشمگیر صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تحقق سرمایهگذاریها در مناطق آزاد استان، آمارهای مثبت بیش از ۱۰۰ درصد برخی شاخصها را ارائه داد و پیشنهاد کرد کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع حذف تخصیص ارز در ثبت سفارشها و اثربخشی قوانین را بررسی کند تا بهرهوری اقتصادی کشور افزایش یابد.
مسرور ضمن قدردانی از استاندار و فعالین اقتصادی استان، بر ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشورهای همسایه و استفاده کامل از ظرفیتهای استان برای توسعه اقتصادی تاکید کرد.
گفتنی است، این نشست با حضور «علی عبدالعلیزاده» مشاور رئیسجمهور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، مدیران ارشد استانی و کشوری و جمعی از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برگزار شد.