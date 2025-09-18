باشگاه خبرنگاران جوان; مریم سادات بهادر _ آیین افتتاحیه مسابقات قهرمانی ورزشهای زورخانهای کارگران کشور با حضور سلطانی سرپرست، مرادی معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، ابراهیمی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، نخعی رئیس هیئت ورزشهای کارگری، سنگکی انجمن کارگری زورخونهای کشور، مساحی رئیس هیئت زورخانهای استان، رشیدزاده رئیس هیئت زورخانهای شهرستان، دامغانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمان و علی آبادی مسئول بسیج ورزشکاران بسیج ورزشکاران استان به مناسبت هفته دفاع مقدس در محل زورخانه بین المللی
این رقابتها با حضور استانهای کرمان، اصفهان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، فارس، تهران، البرز و گلستان در رشتههای میل بازی، سنگ، کباده، میل گیری و چرخ پیگیری میشود.
