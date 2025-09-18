باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران بر نقش بیبدیل و تاریخی عشایر در اقتدار و خودکفایی کشور در گذشته و حال تأکید و اظهار کرد: خدمترسانی بیوقفه به این جامعه پرتلاش، اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم است.
او، جامعه عشایر را جامعهای پویا با پیشینه تاریخی غریب خواند و افزود: عشایر در دورههای گذشته نقش مؤثری در دستاوردهای بزرگ کشور ایفا کردهاند.
میرزاوند، تاریخ، فرهنگ، زیستبوم و هنر جامعه عشایر را مانند تار و پود یک قالی عنوان کرد و گفت: لباس زنان عشایر، نماد هویت، حجاب و فرهنگ اصیل اسلامی است و دستبافتهای آنان، تاریخ زنده و زیسته جامعه ما را به خوبی به گذشتگان و نسل امروز روایت میکند.
رئیس سازمان امور عشایر از ارسال «سند تحول صنایع دستی ایران» به کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد و گفت: در این سند، نقش زنان و دستبافتههای آنان به خوبی تبیین شده است.
میرزاوند ادامه داد: به منظور معرفی و فروش این آثار ارزشمند، اولین گالری دستبافتههای عشایر در ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ در سازمان امور عشایر افتتاح خواهد شد و به دنبال آن، گالریهای دیگری در استانهای گیلان و خراسان (با محوریت گلیم کرمان) راهاندازی میشود.
او در این راستا اضافه کرد: در این گالریها، آثار هنرمندان عشایر از جمله استان فارس در معرض دید و خرید علاقهمندان و ارگانها برای استفاده به عنوان سوغات و هدیه قرار خواهد گرفت.
میرزاوند همچنین از برنامههایی برای اهدای دستبافتهای عشایر به جای پرچم در مسابقات ورزشی و رویدادهای ملی خبر داد.
او، مهمترین نیاز اولیه عشایر را پوشش تلفن همراه و اینترنت عنوان کرد و گفت: از ۹۰ هزار نقطه هدف، تاکنون ۴۵ هزار نقطه تحت پوشش قرار گرفته و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ با نصب دکلهای مخابراتی جدید، مابقی نقاط نیز تحت پوشش قرار گیرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان کرد: برای اولین بار در کشور، تا ۱۵ مهرماه امسال تمامی ییلاق و قشلاقهای عشایری صاحب کد پستی خواهند شد و هر خانوار عشایری دو کد پستی (برای ییلاق و قشلاق) دریافت میکند که این اقدام، مشکل بزرگی مانند تمدید کارت سوخت را که قبلاً تا ۱۰ میلیون تومان برای عشایر هزینه داشت، حل خواهد کرد. همچنین، شبکه پست ویژه عشایر به زودی به صورت نمادین در ۸ استان توسط رئیسجمهور افتتاح خواهد شد؛ که این این شبکه امکان ارسال اقلام مورد نیاز عشایر و نیز خرید و ارسال تولیدات آنان به دیگر کلانشهرها را فراهم میآورد.
میرزاوند با تأکید بر حق برخورداری جامعه عشایری از تمام خدمات رفاهی مشابه شهرنشینان، از اجرای بستهای جامع متشکل از ۶ برنامه محوری خبر داد.
او ادامه داد: اتراقگاههای عشایری در سراسر کشور به طور کامل شناسنامهدار و توسعه خواهند یافت. این اقدام زمینهساز ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد رونق اقتصادی پایدار در این مراکز خواهد بود و همچنین طرحهای استحصال آب و احداث آبانبار در اولویت قرار گرفته است. این طرحها آب آشامیدنی پایدار را برای جوامع عشایری به ارمغان خواهد آورد.
رئیس سازمان امور عشایر، توسعه ایلراهها و راههای دسترسی به مراتع را از دیگر برنامههای کلیدی عنوان کرد و افزود: امنیت و سهولت کوچ و همچنین دسترسی به بازارهای فروش را برای عشایر فراهم میکند.
تحول آموزشی با اینترنت پرسرعت و خدمات الکترونیک مدارس شبانهروزی عشایری تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت. همچنین دفاتر الکترونیک (پیشخوان دولت) به درون چادرهای عشایری خواهد رفت تا امکان دسترسی به خدمات دولتی و آموزشی فراهم شود.
او با بیان اینکه بازارچههای شهری به روی تولیدات عشایری باز میشود، مطرح کرد با انعقاد تفاهمنامه با شهرداری کلانشهرها، فضاهای ویژهای در بازارچههای شهری به عرضه مستقیم تولیدات عشایری اختصاص خواهد یافت.
او از اصلاح بیمه جامعه عشایری خبر داد و گفت: در حال برنامه ریزی و رایزنی گسترش بیمه جامعه عشایر هستیم.