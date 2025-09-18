تیم ملی والیبال ایران در یک بازی سخت موفق به شکست فیلیپین میزبان مسابقات والیبال قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جهان مقابل فیلیپین میزبان که حمایت ۲۰ هزار هوادار را نیز به همراه داشت به میدان رفت و در یک بازی سخت ۳ بر ۲ به برتری رسید.

در ست پنجم فیلیپینی‌ها با کسب امتیاز ۲۰ بر ۱۸ پیروز شدند و به همراه هوادارانشان سرشار از شور و شعف شدند، اما با اعتراض کادرفنی ایران و بازبینی صحنه توسط داور امتیاز فیلیپینی‌ها مردود اعلام شد تا مجددا بازی از سرگرفته شود.

در نهایت ست پنجم ملی پوشان کشورمان با نتیجه ۲۲ بر ۲۰ به برتری رسیدند تا فیلیپینی ها در خانه شان ناکام بمانند.