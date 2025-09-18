رییس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه در زمینه تولید گوشت سفید به خود اتکایی رسیده ایم، گفت: بیش از سه میلیون تن امکان تولید گوشت مرغ در سال داریم، حال آنکه میزان مصرف ۲ میلیون و ۷۰۰ تن است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا رفیعیپور روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تربتحیدریه گفت: البته میزان تولید گوشت قرمز سالانه ۹۰۰ تا ۹۳۰ هزار تن است و بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن نیاز به واردات داریم که از چهار قاره آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا و اروپا وارد میشود.
وی میزان قاچاق دام به خارج را سالانه بین ۲ تا سه میلیون راس دام عنوان و بیان کرد: البته رقم دقیقتر پنج میلیون راس است که موفق میشویم جلوی خروج ۲ میلیون راس آن را بگیریم.
رییس سازمان دامپزشکی ادامه داد: از آنجا که حمل دام داخل کشور مجاز است، قاچاقچان به مدد سیستم دقیقتری که دارند و در پوشش انتقال دام به دیگر استانها، از مرزهای جنوبی دام را به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق میکنند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی قاچاق دام مولد و نژادهای اصلاح شده در این زمینه است، گفت: این اقدام برای بقای دام کشور خوب نیست و اگر تنها به قاچاق «دام نر» اکتفا میشد، مشکلی نداشتیم.
ایجاد صنایع مادر کلید توسعه اشتغالزایی است
رفیعی پور از صنایع مادر به عنوان کلید توسعه اقتصادی منطقه تربتحیدریه یاد کرد و گفت: ایجاد صنایع مادر با توجه به ظرفیت عظیم دامپروری و کشاورزی این منطقه، کلید توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پایدار است.
وی همچنین با اشاره به موقعیت ترانزیتی تربتحیدریه، از این شهرستان به عنوان بار انداز شرق کشور یاد کرد و خواستار سرمایهگذاری بخش خصوص در این حوزه اقتصادی شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش افزود: وجود کریدورهای مهم دام در کشور یک واقعیت انکارناپذیر بوده و شایسته است به جای برخورد قهری، این ظرفیت را به فرصتی برای توسعه اقتصادی، تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: ورود به صنایعی همچون تولید دارو، مواد بهداشتی و شیمیایی که نیاز امروز کشور و حتی همسایگان را نیز تأمین میکند، بسیار شدنی و سودآور است.
رفیعی پور در ادامه به موفقیت سیستان و بلوچستان در واردات قانونی گوشت اشاره کرد و گفت: ورود ۳۲ هزار تن گوشت از مرز این استان، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و این نشان میدهد استانهای مرزی میتوانند با اختیارات مناسب، نه تنها محرومیتزدایی کنند، بلکه کشور را نجات دهند.
وی با اشاره به سه مسوولیت خطیر سازمان دامپزشکی ادامه داد: حفاظت از جان مردم با کنترل بیماریهای مشترک و جلوگیری از بروز پاندمی، حفاظت از سرمایه ملی با صیانت از جمعیت دامی کشور که سرمایهای بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و نظارت بر واردات سالانه ۱۲ میلیون تن نهادههای دامی و صادرات پنج میلیون تن محصولات دامی به سراسر جهان از وظایف مهم سازمان دامپزشکی است.
نوسانات قیمت محصولات دامی مهمترین مشکل کنونی است
مدیر جهاد کشاورزی تربتحیدریه نیز با اشاره به جایگاه قطب کشاورزی و دامی این شهرستان بر لزوم شفافسازی در سامانههای توزیع نهادههای دامی تأکید کرد و گفت: برخی عرضهکنندگان با دور زدن سامانهها، نهادهها را با قیمتهای بالاتر به تولیدکنندگان میفروشند.
علیرضا قادری افزود: این شهرستان با تولید سالانه ۶۵ هزار تن فرآوردههای دام و طیور، دارای ۹۰ واحد مرغداری با تولید سالانه ۶ میلیون قطعه مرغ همراه با چهار واحد مرغ تخمگذار و ۸۵ واحد پرورش ماهی با تولید سالانه ۳۰۶ تن از ظرفیتهای عظیم این شهرستان در استان به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه کشتارگاه صنعتی با ظرفیت اسمی هزار رأس به ۴۰۰ رأس در روز رسیده است، بیان کرد: چه خوب است، سرمایهگذاری در شهرستان با همان ظرفیت اسمی فعال باشد تا ضمن اشتغال پایدار همه ظرفیتها به فعلیت برسد.
مدیر جهاد کشاورزی تربتحیدریه مهمترین مشکل کنونی را نوسانات قیمت محصولات دامی به ویژه مرغ عنوان کرد و گفت: مصرف سرانه مرغ در کشور ۳۲ کیلوگرم است که ۲ تا ۲.۵ برابر میانگین جهانی است.
وی از نبود شفافیت به عنوان مهمترین چالش در سامانه توزیع نهادههای دامی یاد و بیان کرد: برخی عرضهکنندگان با روشهای پشت فاکتوری، نهادههایی مانند سویا و جو را به جای قیمت مصوب ۱۱۰ هزار ریال، تا ۱۶۰ هزار ریال به تولیدکنندگان میفروشند.
قادری از رییس سازمان دامپزشکی کشور خواست با اصلاح سامانه توزیع نهادهها و برخورد قاطع با متخلفان، زمینه شفافیت کامل را فراهم تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس قیمت واقعی برنامهریزی کنند.
منبع: ایرنا