رئیس سابق دادگاه جنایات نسل‌کشی در رواندا با اشاره به شباهت‌های میان غزه و رواندا در سال ۱۹۹۴، تأکید کرد که اسرائیل باید پاسخگوی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «ناوی پیلای»، بازپرس سازمان ملل که پیش‌تر ریاست دادگاه بین‌المللی جنایات نسل‌کشی در رواندا را بر عهده داشت، با ابراز امیدواری به اینکه روزی سران رژیم تروریستی اسرائیل محاکمه شوند، تایید کرد که آنچه در غزه در حال وقوع است، شباهت‌هایی به قتل‌عام سال ۱۹۹۴ رواندا دارد. او گفت: «من دستگیری‌ها و محاکمه‌ها را غیرممکن نمی‌دانم.»

کمیته‌ی مستقل به ریاست پیلای در آخرین گزارش خود به این نتیجه رسیده است که «یک نسل‌کشی در غزه در حال وقوع است» و «اسحاق هرتزوگ»، رئیس، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ پیشین رژیم تروریستی اسرائیل را به تحریک برای ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد.

پیلای همچنین اعلام کرد که اظهارات سران رژیم تروریستی اسرائیل که فلسطینی‌ها را «حیوان» توصیف کردند، یادآور گفتار نفرت‌پراکنانه در رواندا است که در آن «توتسی‌ها» را «سوسک» می‌نامیدند. او این نوع گفتار را به عنوان ابزاری برای سلب انسانیت از مردم هدف و توجیه قتل آنها دانست.

پیلای یادآور شد که دادگاه کیفری بین‌المللی پیش از این حکم‌های بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده است، اما تاکید کرد که این دادگاه «فاقد نیروی پلیس برای اجرای این احکام است.» او معتقد است که فشار‌های عمومی، مانند آنچه در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، می‌تواند این معادله را تغییر دهد.

او همچنین توضیح داد که کمیته قصد دارد پیش‌نویس فهرستی از افرادی را که به ارتکاب تخلف در غزه مشکوک هستند، تهیه کرده و موضوع «هم‌دستی» برخی از کشور‌های حامی اسرائیل را بررسی کند.

در مقابل، این قاضی سازمان ملل اشاره کرد که به دلیل سن و شرایط سلامتی‌اش، در ماه نوامبر کمیته را ترک خواهد کرد و گزارش پیش از آن به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه خواهد شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: نسل کشی ، جنگ غزه
