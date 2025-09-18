قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل فیلیپین گفت: خدا را شکر که فاتح این میدان سخت شدیم و شرمنده مردم نشدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حاجی پور قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران درباره پیروزی مقابل فیلیپین اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود. می‌دانستیم که شرایط به گونه‌ای است که فیلیپین مقابل تماشاگران خودش بازی می‌کند و حتما تجربه سختی برای تیم ایران خواهد بود.

او ادامه داد: فیلیپینی‌ها انگیزه زیادی برای بازی مقابل ایران داشتند، زیرا برای نخسین بار در قهرمانی مردان جهان به میدان می‌رفتند. میزبان هم بودند و از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کردند.

حاجی پور با بیان این‌که تیم ایران هم کمی به دلیل شرایط بوجود آمده در مسابقات قبلی با استرس بازی کرد، گفت: رفته رفته بهتر شدیم و خدا را شکر می‌کنم که توانستیم دل مردم را شاد کنیم و شرمنده مردم نشویم.