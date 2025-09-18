باشگاه خبرنگاران جوان - آنجیولینو فریگونی سرمربی تیم ملی والیبال فیلیپین پس از شکست شاگردانش مقابل تیم ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی و حذف از رقابت‌ها، این مسابقه را باور نکردنی توصیف کرد و اظهار داشت: شیوه بازی و همچنین شکل باخت فیلیپین دردناک بود.

او با اشاره به نتیجه ست پنجم، تصریح کرد: اگر این ست در امتیاز ۱۰ یا ۱۱ تمام می‌شد، جای سئوالی باقی نمی‌ماند، اما به این شکل باختن برایم دردناک است البته نتیجه را باید پذیرفت و بازی تمام شد.

سرمربی تیم ملی والیبال فیلیپین در ادامه با تشکر از هواداران این تیم که امروز به سالن آمده بودند، افزود: هواداران فوق‌العاده بودند، سالن مملو از تماشاگر بود و حمایت بزرگی از تیم میزبان شد.

او عملکرد تیمش در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را قابل تحسین خواند و درباره حریف ایرانی گفت: ایران تیم خوبی است، ویژگی‌های مثبت دارد و با هدایت یک مربی توانمند فیلیپین را در شرایط سخت قرار داد.