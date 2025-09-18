یک سناتور آمریکایی برای اولین بار جنایات رژیم اسرائیل در غزه را نسل‌کشی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سناتور برنی سندرز با بیان اینکه «اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود»، به یکی از برجسته‌ترین مقامات منتخب آمریکا تبدیل شد که جنایات رژیم تروریستی اسرائیل را به چنین شیوه‌ای صریح و مستقیم توصیف می‌کند.

سندرز در مقاله‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد، تاکید کرد که «نیت روشن است و نتیجه اجتناب‌ناپذیر: اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود.»

بیانیه سندرز یک روز پس از آن منتشر شد که کمیسیون سازمان ملل متحد اعلام کرد رژیم تروریستی اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه است.

سندرز نوشت که با این نتیجه‌گیری موافق است و پس از آنکه قبلاً از توصیف رفتار اسرائیل به عنوان نسل‌کشی خودداری کرده بود، از جمله در مصاحبه‌ای در ماه ژوئیه با سی‌ان‌ان، که در آن آن را یک «اصطلاح قانونی» توصیف کرد و گفت که پایان دادن به «جنایات در غزه مهم‌تر از تعریف آنهاست»، مسیر خود را تغییر داد.

بر اساس آمار امروز وزارت بهداشت، تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ادامه داشته و منجر به ۶۵۱۴۱ شهید و ۱۶۵۹۲۵ زخمی شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: برنی سندرز ، جنگ غزه
