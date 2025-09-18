باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایتالیا اولین کشور در اتحادیه اروپا است که قانون جامعی را برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی تصویب کرده است.
دولت راستگرای «جورجیا ملونی» نخست وزیر این کشور اعلام کرد که قانون مذکور اقدامی تعیینکننده در تأثیرگذاری بر نحوه استفاده از هوش مصنوعی در سراسر ایتالیا خواهد بود.
طبق این قانون، افرادی که محتوای غیرقانونی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی را منتشر کنند، با مجازات زندان (بین ۱ تا ۵ سال) مواجه خواهند شد.
همچنین، در صورتی که افراد از هوش مصنوعی برای ارتکاب جرمهای جدیتر مثل کلاهبرداری و جعل هویت استفاده کنند، با مجازاتهای شدیدتری رو به رو خواهند شد. این قانون همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از حوزهها از جمله مراقبتهای بهداشتی، آموزش، عدالت و ورزش را ملزم به شفافیت و نظارت انسانی میکند. افزون بر این، کودکان زیر ۱۴ سال برای دسترسی به هوش مصنوعی به رضایت والدین احتیاج دارند.
این قانون تا سقف یک میلیارد یورو را برای حمایت از شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و مخابرات مجاز میداند؛ اگرچه منتقدان معتقدند که این مبلغ در مقایسه با سرمایهگذاریهای انجام شده توسط ایالات متحده و چین ناچیز است.
آلسیو بوتی، معاون وزیر امور تحول دیجیتال ایتالیا گفت که این قانون «نوآوری را به محدوده منافع عمومی بازمیگرداند و هوش مصنوعی را به سمت رشد، حقوق و حمایت کامل از شهروندان هدایت میکند».
ملونی سال گذشته با اشاره به موضوع هوش مصنوعی گفته بود که ایتالیا باید به روش خود آن را توسعه داده و به روش خودش آن را مدیریت کند. او هوش مصنوعی را «بزرگترین انقلاب عصر حاضر» دانست که برای به دست آوردن پتانسیل کامل خود، باید «در چارچوبی از قوانین» توسعه پیدا کند.
منبع: گاردین