با پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، چهره ۱۶ تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایی با حذف تیم مدعی و پرافتخار برزیل شناخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان روز پنجشنبه برگزار شد و در پایان چهره ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد که تیم ملی ایران با خوش شانسی و پیروزی سخت برابر فیلیپین در جمع این تیم‌ها حاضر است.

شاگردان پیاتزا که نسبت به سایر تیم‌ها در گروه آسانتری حضور داشتند در مرحله مقدماتی نمایش ضعیفی داشتند و برابر تیم‌های تونس و فیلیپین به پیروزی رسیدند، اما برابر مصر بازنده شدند.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی با صربستان بازی خواهد کرد و در مرحله یک چهارم نهایی برنده تیم‌های تونس و چک را پیش رو خواهد داشت. در صورت عبور از این دو مرحله تیم ملی ایران در نیمه نهایی باید منتظر یکی از چهار تیم آمریکا، اسلوونی، بلغارستان یا پرتغال باشد.

شکست برزیل برابر صربستان که منجر به حذف این تیم از رقابت‌ها شد یک خوش شانسی بزرگ برای والیبال ایران است که حالا با آرامش روانی بیشتری خود را برای مراحل بعد آماده می‌کند.

در سایر دیدار‌های یک‌هشتم نهایی آمریکا با اسلوونی، پرتغال با بلغارستان، کانادا با لهستان، ترکیه با هلند، آرژانتین با ایتالیا و بلژیک با فنلاند دیدار خواهند کرد.

