پس از اظهارات جنجالی جیمی کیمل درباره ترور چارلی کرک، برنامه او تعلیق شد؛ اقدامی که با استقبال ترامپ همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه پخش برنامه «جیمی کیمل» مجری آمریکایی از شبکهایبیسی به حالت تعلیق درآمد، دونالد ترامپ ضمن استقبال از آن گفت که کیمل مجری بی استعدادی بوده و برنامه او باید زودتر تعطیل میشد.
پس از ترور سیاسی «چارلی کرک» اینفلوئنسر حامی ترامپ، راستگرایان آمریکایی انگشت اتهام را به سمت حزب دموکرات و گروههای چپ بردند. خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز پیش از انتشار رسمی جزئیات انگیزه قتل، «چپ افراطی» را به عنوان عامل اصلی این ترور سیاسی معرفی کرد.
در واکنش به این موضوع، «جیمی کیمل» مجری آمریکایی در برنامه خود گفت که جنبش سیاسی وابسته به ترامپ (ماگا) قصد دارد از وضعیت کنونی سوء استفاده کند. او گفت: «دارودسته ماگا (مخفف عظمت را دوباره به آمریکا بازمیگردانیم) به شدت تلاش میکند تا این پسری که چارلی کرک را به قتل رساند، به عنوان فردی توصیف کند که یکی از آنها نبوده و تمام تلاش خود را میکند تا از این طریق امتیاز سیاسی کسب کند.»
مشخص نیست منظور کیمل این بوده که «تایلر رابینسون» قاتل کرک واقعا حامی ماگا بوده یا اینکه از نظر افراطگرایی به آنها شباهت دارد.
کیمل همچنین مصاحبهای از ترامپ را در برنامه خود پخش کرد که در آن، خبرنگاری از او پرسید چگونه با غم کشته شدن چارلی کرک کنار میآید. ترامپ در پاسخ گفت که حال او «بسیار خوب» است و بلافاصله اشاره کرد که در حال ساختن یک اتاق رقص در کاخ سفید هستند. کیمل اظهارات ترامپ را به تمسخر گرفت و گفت این رفتار یک بزرگسال نیست، بلکه رفتار «کودک ۴ سالهای است که ماهی قرمز خود را از دست داده است».
پس از این، گروه رسانهای «نکستار» گرداننده این ایستگاه تلویزیونی، از حذف برنامه جیمی کیمل خبر داد و اظهارات این کمدین را «توهین آمیز و بیملاحظه» خواند. حامیان دونالد ترامپ از این تصمیم تمجید کردهاند و معاون رئیس دفتر کاخ سفید میگوید این باید به عنوان فرهنگ جا بیفتد که هر عملی، عواقب خود را دارد.
با این حال، این اقدام واکنش شدید دموکراتها را در پی داشته است. اعضای این حزب در بیانیه مشترکی شبکه تلویزیونیایبیسی را به «بزدل» بودن و رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال را به «سوء استفاده از قدرت» متهم کردند.
