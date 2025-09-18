باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیوید بارنیا، رئیس موساد، روز پنجشنبه ادعا کرد که سازمان جاسوسی او ​​از قابلیت‌های عملیاتی «عالی» برخوردار است، به ویژه در داخل ایران و در قلب پایتخت.

دفتر نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که بارنیا این اظهارات را در مراسم اهدای جایزه نخست وزیر برای عملیات موساد در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ که عصر چهارشنبه با حضور بنیامین نتانیاهو برگزار شد، بیان کرده است.

بارنیا با اشاره به آنچه که او «جنگ علیه ایران» نامید، ادعا کرد: «سال گذشته، یک رویداد تاریخی رخ داد، شاید بزرگترین رویداد تمام دوران: عملیات شیر ​​در حال طلوع، به رهبری ارتش اسرائیل با همکاری موساد، ما توانستیم ضربه‌ای به دشمن وارد کنیم، که تهدیدی وجودی برای اسرائیل است.»

در ۱۳ ژوئن، رژیم تروریستی اسرائیل یک جنگ ۱۲ روزه علیه ایران را با نام «عملیات شیر ​​در حال طلوع» آغاز کرد. این جنگ شامل تبادل حملاتی بود که منجر به صد‌ها شهید و زخمی در تهران شده و ایران اهداف بسیاری را در اراضی اشغالی کوبید که منجر به تلفات جانی و مالی برای رژیم تروریستی شد.

در طول جنگ، تهران مقر موساد و اطراف آن در تل آویو را هدف قرار داد و خسارات «قابل توجهی» به آن وارد کرد. این اطلاعات رسماً توسط اسرائیل تأیید نشده است، زیرا اسرائیل نظارت دقیقی بر خسارات وارده به اماکن حساس خود در نتیجه حملات ایران دارد اما از اعلام آمار سر باز می‌زند.

منبع: آناتولی