باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز بازوند در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه در یکی از روستا‌های توابع شهرستان، فردی با سلاح شکاری شش نفر را مجروح و پیش از حضور ماموران، متواری شد.

وی افزود: عوامل انتظامی شهرستان بلافاصله در محل حاضر شده و مجروحان توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند که متاسفانه، یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان گفت: ماموران با شناسایی محل اختفای قاتل، طی یک عملیات ضربتی و در کمتر از یک ساعت، وی را در مخفیگاهش به همراه سلاح مورد استفاده، دستگیر کردند.

سرهنگ بهروز بازوند با بیان اینکه در تحقیقات بعمل آمده قاتل علت و انگیزه را اختلافات خانوادگی بیان کرده، در این خصوص اظهار داشت: این حادثه ناگوار بار دیگر نشان داد که جامعه ما نیازمند افزایش آستانه تحمل و صبر است. تمکین به قانون و پرهیز از خشونت، راهی جز این نداریم. متاسفانه، برخی افراد با عدم کنترل احساسات و توسل به خشونت، نه تنها زندگی خود را تباه می‌کنند، بلکه امنیت و آرامش دیگران را نیز بر هم می‌زنند. نیروی انتظامی با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان