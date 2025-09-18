فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری قاتلی خبر داد که کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب قتل در یکی از روستا‌های توابع این شهرستان، در مخفیگاهش به دام افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ بهروز بازوند در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه در یکی از روستا‌های توابع شهرستان، فردی با سلاح شکاری شش نفر را مجروح و پیش از حضور ماموران، متواری شد. 

وی افزود: عوامل انتظامی شهرستان بلافاصله در محل حاضر شده و مجروحان توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند که متاسفانه، یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان گفت: ماموران با شناسایی محل اختفای قاتل، طی یک عملیات ضربتی و در کمتر از یک ساعت، وی را در مخفیگاهش به همراه سلاح مورد استفاده، دستگیر کردند.

سرهنگ بهروز بازوند با بیان اینکه در تحقیقات بعمل آمده قاتل علت و انگیزه را اختلافات خانوادگی بیان کرده، در این خصوص اظهار داشت: این حادثه ناگوار بار دیگر نشان داد که جامعه ما نیازمند افزایش آستانه تحمل و صبر است. تمکین به قانون و پرهیز از خشونت، راهی جز این نداریم. متاسفانه، برخی افراد با عدم کنترل احساسات و توسل به خشونت، نه تنها زندگی خود را تباه می‌کنند، بلکه امنیت و آرامش دیگران را نیز بر هم می‌زنند. نیروی انتظامی با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

