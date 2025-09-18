نیرو‌های القسام در بیانیه‌ای خطاب به اسرائیل که حملات خود را برای اشغال کامل غزه افزایش داده، اعلام‌کرد که نیرو‌های مقاومت آماده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس فلسطین، تایید کرد که اسرای اسرائیلی در محله‌های شهر غزه توزیع شده‌اند و این نشان می‌دهد که غزه به گورستانی برای سربازان اسرائیلی تبدیل خواهد شد.

در بیانیه حماس آمده است: «ما به فرماندهی نظامی و سیاسی دشمن می‌گوییم: غزه هدف آسانی برای ارتش وحشتناک شما نخواهد بود. ما از شما نمی‌ترسیم و آماده‌ایم تا روح سربازان شما را به جهنم بفرستیم. ما برای شما ارتشی از شهدا و هزاران کمین و بمب مهندسی آماده کرده‌ایم. غزه گورستانی برای سربازان شما خواهد بود.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «شما وارد یک جنگ فرسایشی سخت می‌شوید که برای شما تعداد بیشتری کشته و اسیر به همراه خواهد داشت. ما مجاهدین خود را آموزش داده‌ایم تا مواد منفجره را در داخل کابین وسایل نقلیه شما قرار دهند. بولدوزر‌های شما اهداف اصلی مجاهدین ما و دلیلی برای افزایش تعداد اسرای ما از شما خواهند بود.»

او افزود: «اسرای شما در محله‌های شهر غزه پراکنده شده‌اند و تا زمانی که نتانیاهو تصمیم به کشتن آنها گرفته است، ما اهمیتی به جان آنها نخواهیم داد. شروع و گسترش این عملیات جنایتکارانه به این معنی است که شما حتی یک اسیر، نه مرده و نه زنده، دریافت نخواهید کرد و سرنوشت آنها مانند سرنوشت رون آراد خواهد بود.»

سحرگاه سه‌شنبه، رژیم تروریستی اسرائیل عملیات نظامی فشرده‌ای را در شهر غزه آغاز کرد، از جمله حمله زمینی و بمباران سنگین. این رژیم تروریستی اعلام کرد که هدف این عملیات، تصرف غزه و نابودی حماس است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نیروهای قسام ، اشغال غزه ، ارتش اسرائیل
