مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی به ویژه محور چالوس را شاهد هستیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور نشان‌دهنده ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه است.

وی ادامه داد:همچنین در آزادراه تهران شمال مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در بازه تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه گزارش شده است.

او بیان کرد: محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به ویژه محدوده تهران تا بومهن با ترافیک سنگین همراه است. آزادراه‌های تهران-پردیس و قزوین-رشت نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت وضعیت ترافیکی سنگینی دارند.

وی ادامه داد :در سایر محورها، ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین در محدوده پل حصارک تا کمالشهر و در آزادراه قزوین-کرج-تهران از پایین شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

او بیان کرد: از نظر وضعیت جوی، بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان و اردبیل به ثبت رسیده است.رانندگان و مسافران توصیه می‌شود با احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این محورها تردد کنند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
